Valoarea punctului de pensie: Vezi cum se calculează pensia

Calculul pensiei se face cu ajutorul „punctului de pensie” şi a „punctajului” fiecărui contribuabil. „Punctul de pen­sie” e o valoare ce variază în func­ţie de deciziile guvernului. Acesta se în­mulţeşte cu „punctajul” fiecărui pen­sionar şi rezultă valoarea pensiei.

In 2015, valoarea unui punct de pensie a crescut potrivit dispozitiilor din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015.

Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014 si a intrat in vigoare in 2 ianuarie 2015.

Conform documentului, valoarea punctului de pensie creste in 2015 cu aproape 40 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 5% fata de nivelul stabilit pentru anul 2014. Mai exact, punctul de pensie este de 830,2 lei, fata de 790,7 lei, nivelul din 2014.

„Valoarea punctului de pensie este majorata anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat”, prevede Legea pensiilor.

Dar haideţi să vedem care sunt paşii şi cum se calculează mai exact pensia, în funcţie de valoarea punctului de pensie.

PASUL 1

Se calculează mai întâi punctajul lunar al contribuabilului, din prima zi de activitate până în ultima, pe fiecare lună din fiecare an, deoarece, pentru determinarea pensiei se ia în calcul întreaga activitate, conform Legii 19 din 2000, intrată în vigoare la 1 aprilie 2001.

Punctajul lunar rezultă din împărţirea venitului lunar la salariul mediu brut pe economie din anul res­pec­tiv. După determinarea acestuia se cal­culează un „punctaj anual”, prin adu­na­rea punctajelor lunare din anul res­pectiv şi împărţirea sumei la 12. Aşa se procedează pentru fiecare an de activitate, apoi toate aceste „punctaje anuale” se adună. Suma se împarte la „stagiul complet de cotizare”, adică la vechimea totală a contribuabilului. Rezultă astfel „punctajul mediu anual” al fiecărui pensionar, adică acel număr de puncte (în cele mai multe cazuri, cu câteva zecimale) pe care fiecare a reuşit să-l acumuleze de-a lungul carierei. Atenţie: nu se iau în considerare veniturile neimpozabile, rezultate din diverse convenţii cu angajatorii! La calculul pensiei de stat contează numai salariul câştigat şi sporurile permanente pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale.

PASUL 2

Valoarea pensiei rezultă prin în­mul­ţi­rea „punctajului” cu „punctul de pensie”. „Punctajul” rămâne mereu acelaşi, este constant. Se poate modifica numai dacă pensionarul aduce acte în plus la dosarul deja existent, iar modificările se fac doar în favoarea pensionarului. „Punc­tul de pensie” este variabil, modi­fi­cându-se în funcţie de deciziile guver­nu­lui. Prin majorarea punctului de pensie se majorează, automat, şi valoarea pensiilor, ceea ce s-a întâmplat recent, de­oarece de la 1 octombrie, punctul de pen­sie a fost stabilit la valoarea de 697,5 lei, conform Ordonanţei 26/2008. Punctul de pensie este majorat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

LOGICA

Valoarea pensiei este în permanentă schimbare, deoarece este un raport continuu între veniturile câştigate de o persoană şi salariul mediu brut pe eco­no­mie din fiecare perioadă. Cu cât salariul mediu brut e mai mare, „punctul de pen­sie” creşte. Pensionarii depind permanent de situaţia ocupării forţei de muncă, iar problemele lor vor apărea atunci când va scădea numărul contribuabililor şi valoarea contribuţiilor lu­nare, deoarece pensiile nu numai că se calculează în funcţie de salariul mediu brut pe economie, dar se şi plătesc din sumele care intră lunar în bugetul de asigurări sociale, conform jurnalul.ro.

Vă prezentam mai jos evoluția valorii punctului de pensie începând cu anul 2001. Precizăm că în perioada 01.04.2001 – 01.01.2005 valoarea este în lei vechi.