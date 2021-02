Valeriu Gheorghiță: „Pentru AstraZeneca ne-am propus să nu păstrăm rapelul, având în vedere că distanța dintre cele 2 doze este de 8 săptămâni”

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, a explicat faptul că România nu va efectua rezervări pentru dozele de vaccin anti-Covid produs de AstraZeneca, a căror programare încep în 10 februarie, deoarece rapelul se efectuează la 8 săptămâni, fiind timp sufiecient pentru a recepționa noi doze.

Primele 80.000 de doze de vaccin AstraZeneca au ajuns în România în acest weekend. Programările încep din această săptămână, iar vaccinul va fi administrat în 180 de noi centre.

„Pentru AstraZeneca ne-am propus să nu păstrăm rapelul, având în vedere că distanța dintre cele 2 doze este de 8 săptămâni or, din acest punct de vedere avem toate motivele să nu păstrăm rapelul, care va fi asigurat din tranșele care urmează în luna martie”, a spus Gheorghiță.

Pentru vaccinurile Pfizer/BioNTech și Moderna, care au rapel la 3, respectiv 4 săptămâni, dozele de rapel sunt rezervate în momentul programării pentru prima doză.

Gheorghiță a explicat și de ce în România s-a decis ca rapelul pentru vaccinul AstraZeneca să fie făcut la 8 săptămâni.

„A fost o discuție pe care am avut-o în cadrul comisiilor științifice, am avut inclusiv o sesiune științifică cu reprezentanții companiei la nivel european, în care am analizat toate datele științifice și am decis de comun acord să mergem pe recomandarea de a administra la 8 săptămâni. Rata de eficacitate între 8 săptămâni și 12 săptămâni nu creștea semnificativ, practic intervalul de confidență era aproape la fel, iar din acest punct de vedere ne-am dorit să păstrăm rapelul la 8 săptămâni pentru a crește probabilitatea ca persoana respectivă să vină la rapel și să reducem riscul ca persoana să se infecteze între prima doză și rapel”, a spus el.

„La vaccinul de la AstraZeneca, cu cât rapelul a fost administrat mai târziu, cu atât eficacitatea a fost mai mare. Dar datele arată eficacitatea semnificativ mai mare la 8 săptămâni față de 4 săptămâni”, a explicat medicul.

Gheorghiță a spus că s-a decis ca grupa de vârstă pentru acest vaccin să fie 18-55 de ani pentru că marea majoriate a voluntarilor din studiile clinice erau în această marjă.

„Asta nu înseamnă că peste vârsta de 55 de ani acest vaccin nu este eficace, dar așteptăm datele care sunt în curs de evaluare și, în momentul în care vor fi făcute modificări în rezumatul caracteristicilor produsului de către Agenția Europeană a Medicamentului, cu siguranță și România se va ralia la această recomandare”, a spus Gheorghiță.

El a explicat și de ce, oficial, vaccinul AstraZeneca este prezentat cu o eficacitate de 59%, deși cele mai recente studii arată o eficacitate de peste 80%.

„Sunt datele care au fost precizate în rezumatul caracteristicilor produsului. În momentul în care au apărut și datele din (revista medicală, n.r.) Lancet, vom actualiza și noi aceste date, vorbim de o eficacitate de circa 73%, cu o variabilitate între intervalul dintre cele 2 doze, care ajunge chiar la 80%”, a spus el.

