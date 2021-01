Valeriu Gheorghiță: „Este prudent să respectăm măsurile de protecție până se imunizează mai mulți oameni”

Măsurile de protecție sanitară trebuie rescpectate, în continuare, de către pacienții care s-au vaccinat împotriva COVID-19, a declarat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinarea anti-Covid.

„Rata de imunizare este de 90%. Însă despre o posibilă infectare în privința celor care se vaccinează, care să fie dată mai departe, este sub semnul întrebării. Pot să spun acum că fără să avem dovezi medicale concrete riscul de transmitere va fi mai mic. Este prudent să respectăm măsurile de protecție până se imunizează mai mulți oameni și până avem date și studii în acest sens”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

„Nu sunt suficiente doze în acest moment. Pfizer a explicat că scăderea dozelor a fost dată de producție. Încercăm să extidem perioada cu 20 de zile pentru a da drumul la programări.

Centrele din București sunt deja pregătite. Vom deschide două puncte de vaccinare pentru București pentru cei care n-au apucat să se programeze. De asemenea, analizăm și alte centre să deschidem în viitor”, a mai spus Gheorghiță.