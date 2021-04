Vaccinări la liber și PROGRAMĂRI telefonice în județul Alba. Numerele de telefon de la toate centrele de vaccinare anti-COVID

Pentru a facilita accesul cat mai multor persoane la vaccinarea anti-COVID 19, DSP Alba vine in intampinarea locuitorilor din judet care considera prea greoaie programarea prin intermediul platformei nationale de vaccinare si pune la dispozitie numerele de telefon de la centrele din judet unde doritorii se pot programa telefonic:

Zlatna 0786809506 (Pfizer)

Abrud 0768572862 (Astra Zeneca)

Blaj 0712010365 (Pfizer)

Ighiu 0712010205 (Moderna)

Sebeș 0712010360 (Pfizer)

Alba Iulia Colegiul Militar 0777910200 (Pfizer)

Cugir 0777910195 (Pfizer)

Aiud 0777910194 (Pfizer)

Cîmpeni 0712010371 (Pfizer)

Teiuș 0761112349 (Pfizer)

Alba Iulia Al. Domșa 0768572925 (Astra Zeneca si Pfizer)

Ocna Mureș 0790238425 (Pfizer)

Alba Iulia 1 Decembrie 0769769790 (Pfizer)

Procedura utilizata va fi urmatoarea: in cazul in care rămân doze nefolosite cei inscrisi in liste direct la centrele de vaccinare vor fi anuntati sa se prezinte; periodic, pe baza listelor întocmite urmare a apelurilor telefonice vor fi solicitate doze, persoanele urmând sa fie chemate la vaccinare in maximum 72-96 ore.