USR PLUS a câștigat alegerile pentru Senat în Municipiul Alba Iulia. Adrian Simion: „Acest rezultat este de fapt un rezultat de echipă”

Adrian Simion, candidatul pentru Senat din partea USR PLUS a discutat despre rezultatul remarcabil obținut de către alianță, la nivelul Municipiului Alba Iulia, clasându-se pe locul întâi pentru Senat și pe locul doi pentru Camera Deputaților.

„Rezultatele de la Alba Iulia, evident că ne bucură în ce privește Senatul, unde am câștigat, cât și Camera Deputaților unde ne-am plasat pe a doua poziție, așa cum am spus și cu altă ocazie, ne responsabilizează.

Sunt niște rezultate care dovedesc faptul că cetățeanul din Alba Iulia este un cetățean informat, are perspective noi, referitoare la politică, la oamenii pe care dorește să îi voteze și să îl reprezinte, de aceea, din punctul meu de vedere, cred că una dintre explicațiile, cel puțin pe partea de Senat, unde ne-am clasat pe locul întâi, este faptul că cetățenii au fost atenți la ceea ce am făcut noi, ca și program politic, Alianța US R PLUS și acest fapt ne obligă luptăm pentru ceea ce ne-am propus.

De asemenea, o altă explicație pentru victoria de la Alba Iulia, la Senat, este faptul că, la fel ca și la alegerile locale, oamenii s-au uitat mai mult decât cu alte ocazii și la oamenii de pe liste, adică ce candidați au propus partidele afalte în competiția electorală. În cazul primarului, în 27 septemrbie, l-au votat pe Gabriel Pleșa și am reușit acea victorie frumoasă atunci, eu cred că la fel s-a întamplat la fel și acum, în ceea ce mă privește pe mine ca și candidat. S-au uitat cetățenii și la oamenii care au fost puși pe liste de către partide ca și candidați și candidații în sine au atras voturile.

Nu în ultimul rând, e foarte important și asta ne bucură pe noi, faptul că acest rezultat este de fapt un rezultat de echipă, echipă din care nu am făcut parte doar eu și s-a văzut asta, a fost și colega mea Cosmina Mariș care și ea s-a implicat alături de mine în campanie și am lucrat împreună la un rezultat care pe noi nu ne-a surprins neapărat, dar cu siguranță ne-a bucurat foarte mult”, a declarat Adrian Simion, candidatul pentru Senat din partea USR PLUS.