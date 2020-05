USR Alba: Susținerea învățământului online trebuie să fie o prioritate și pentru Consiliul Județean Alba

În condițiile în care, pe fundalul pandemiei de coronavirus, unitățile de învățământ au fost închise, iar elevii trebuie să se pregătească prin cursuri online, s-a creat o situație tristă pentru unii dintre ei deoarece, din diverse motive, acei elevi nu au posibilitatea de a urma pregătirea școlară online.

Unii nu au acces la internet, alții nu au device-uri, alții nu au nici una nici alta. Cei mai afectați sunt copiii din familiile vulnerabile care nu au resurse să se implice serios în educația copiilor. Iar în aceste condiții, din păcate, învățarea online eficientă este doar un deziderat.

Iată de ce considerăm că implicarea autorităților publice locale este necesară, iar unele dintre ele au fost receptive la semnalele trase până acum de către USR Alba. Dar nu este suficient ce s-a făcut până acum, e nevoie de mai mult.

Ca atare, cerem Consiliului Județean Alba să se implice în rezolvarea acestei probleme la nivel județean. Este nevoie ca CJ Alba să găsească resurse finaciare pentru a susține învățarea on-line. Iar o soluție ar fi sumele de bani care în mod normal se alocă pentru programul „Lapte și corn”, destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial.

În condițiile în care în acest an școlar elevii nu mai pot beneficia de program pentru că nu mai merg la școală, acei bani se pot redirecționa tot în beneficiul elevilor. Consilul Județean Alba poate să ceară Guvernului să inițieze un cadrul legislativ prin care să se permită administrațiilor județene să folosească banii rămași din programul „Lapte și corn”, pentru a susține programe de învățare online pentru elevii care au nevoie de ajutor în acest sens. Tergiversarea situației actuale ar putea să aibă diverse implicații, iar o pauza mare de la învățare este cât se poate de nocivă pentru pregătirea școlară a elevilor și, implicit, pentru viitorul lor.

Uniunea Salvați România – Filiala Alba reamintește faptul că fiecare copil are garantat dreptul la educație prin Constituție și, prin urmare, Consiliul Județean Alba are datoria de a se implica în garantarea acestui drept.

Beniamin Todosiu

Președintele USR Alba