USR Alba Iulia va implementa un program de meditații gratuite pentru elevi

Odată cu măsurile de relaxare din această perioadă și având în vedere apropierea examenului de bacalaureat, USR Alba Iulia va implementa un program de meditații gratuite pentru elevii de clasa a XII-a. Este un program benefic prin care se încearcă oferirea de sprijin elevilor care, din diverse motive, întâmpină anumite dificultăți în ceea ce privește pregătirea eficientă pentru examen. Elevii care vor să beneficieze de acest program gratuit, se pot înscrie în grupele de pregătire sunând la numerele de telefon 0744166176 sau 0721565544.

Programul a fost aprobat in Biroul Politic Local la initiativa domnului Gabriel Pleșa, candidatul USR PLUS la primăria Alba Iulia, cel care a făcut și câteva precizări privind acest proiect: „Am discutat împreună cu colegii din conducerea organizației locale a USR cu privire la acest program și cu toții am căzut de acord că un astfel de proiect este necesar pentru copii, mai ales pentru cei care provind din familii cu resurse financiare mai reduse. Programul propus de noi vine să completeze pregătirile pe care elevii le vor desfășura în această perioadă, mai ales că elevii au nevoie de astfel de pregătiri pentru că, și cu asta cred că suntem cu toții de acord, școala online nu poate înlocui pregătirea școlară tradițională. Or, în perioada martie – iunie, mulți elevi, mai ales cei care nu au avut acces la școala online din diverse motive, au acumulat anumite lipsuri în pregătirea lor. Sigur că nu avem pretenția de a umple noi acele goluri în totalitate, dar cu siguranță beneficiarii proiectului nostru vor fi mult mai bine pregătiți pentru examenul de bacalaureat. Într-o primă fază se vor constitui grupe de lucru la următoarele disciplinele: istorie, matematică, geografie și limba și literatura română. În cazul în care vor exista solicitări, se mai pot asigura pregătiri și la fizică, biologie și economie. Programul de pregătire este susținut de cadre didactice performante care sunt fie membrii, fie simpatizanți ai USR Alba Iulia. Sunt niște oameni care au înțeles necesitatea și importanța acestui demers și vrem să le mulțumim pe această cale. Totodată, sunt bineveniți și alți profesori care vor să susțină desfășurarea acestui program.”

Biroul de Presă al USR Alba Iulia