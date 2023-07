UPDATE| ACCIDENT rutier pe Transalpina, în zona Oașa: Un motociclist a intrat în coliziune cu un cap de pod. A fost solicitat elicopterul SMURD

ACCIDENT rutier pe Transalpina, în zona Oașa: Un motociclist a intrat în coliziune cu un cap de pod. A fost solicitat elicopterul SMURD

Un accident rutier a avut loc în cursul zilei de marți, 4 iulie, pe DN 67C, în zona Oașa, unde un motociclist a ajuns la spital după ce s-a izbit de un cap de pod.

„Accident rutier pe DN 67 C, in zona Oașa, unde un motociclist a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat in coliziune cu un cap de pod.

Din primele date, rezultă că motociclistul a suferit leziuni corporale și va fi transportat la spital”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

„În urma unui apel prin SNUAU 112, am fost informați cu privire la un accident rutier produs pe DN67C, în zona Oașa.

Este vorba despre un motociclist care ar fi intrat intr-un cap de pod.

Motociclistul este conștient, cooperant și acuză dureri la unul dintre membrele inferioare.

S-a luat legătura cu elicopterul SMURD de la Tg. Mureș care se va deplasa la locul producerii evenimentului.

La accident s-a deplasat și o Ambulanță SAJ”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

UPDATE IPJ Alba: La data de 4 iulie 2023, în jurul orei 10,00, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin 112, cu privire la faptul că pe DN67 C, în zona Oașa, s-a produs un accident rutier.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, a rezultat că un bărbat de 72 de ani, din Austria, în timp ce conducea o motocicletă, a pierdut controlul asupra acesteia și s-a răsturnat pe carosabil.

În urma accidentului, motociclistul a suferit leziuni corporale și a fost transportat, cu un elicopter SMURD, la spital.

Cercetările sunt continuate.