UPDATE: ACCIDENT MORTAL la Bucerdea Grânoasă. Un tânăr a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina pe un câmp. Șoferul nu poseda permis de conducere

Un accident MORTAL a avut loc miercuri, în jurul orei 17:00, pe raza localității Bucerdea Grânoasă. Un tânăr de aproximativ 30 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu autoturismul pe un câmp.

Potrivit IPJ Alba, un tânăr ce a condus un autoturism pe un câmp de pe raza localității Bucerdea Grânoasă a pierdut controlul asupra acestuia și s-a răsturnat. În urma accidentului, șoferul a suferit leziuni grave, este inconștient, fiind resuscitat.

La locul evenimentului rutier a intervenit și Garda Blaj cu o autospecială și o ambulanță SMURD cu 8 subofițeri.

UPDATE: Conducătorul auto, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a DECEDAT.

UPDATE IPJ: Bărbatul, din Bucerdea Grânoasă, in timp ce conducea un autoturism pe un drum de pamant intre localitățile Bucerdea Granoasa si Panca (DC 20), a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat in coliziune cu un taluz de pamant după care s-a răsturnat in șanțul din partea dreaptă a drumului.

În urma accidentului, șoferul autoturismului a decedat, iar un tânăr de 20 de ani si un minor de 7 ani, ambii din Bucerdea, pasageri in autoturism, au suferit leziuni corporale ușoare. In urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Foto: arhivă