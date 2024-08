Unitățile de învățământ din comuna Ighiu, dotate cu mobilier și echipamente digitale , printr-o finanțare PNRR. Licitația de peste 500.000 de lei lansată pe SEAP

Administrația comunei Ighiu, a lansat recent licitația, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice care prevedere dotarea a patru unități de învățământ din comuna Ighiu, cu mobilier și echipamente digitale cu scopul de a asigura un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivul general al proiectului cu titlul „”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA IGHIU, JUDEȚUL ALBA”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6447″ , contract de finanțare nr. 1005DOT/2023 constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT COMUNA IGHIU, jud. Alba, in vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Conform documentației, prezenta procedură de achiziție publică a fost lansată pentru achiziționarea de mobilier și obiecte de mobilier necesare implementării proiectului „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA IGHIU, JUDEȚUL ALBA”, cod F-PNRR-Dotari- 2023-6447”, contract de finanțare nr.1005DOT⁄2023. Investițiile care se vor realiza în cadrul proiectului vor contribui la îndeplinirea obiectivului specific al Componentei C15: Educație prin promovarea investițiilor în sistemul de învățământ, abordând creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii existente și digitalizarea acestuia. De asemenea, dezvoltarea unui mediu propice învățării, care încurajează performanța, gândirea critică și comportamentul responsabil reprezintă obiectivele propuse de unitățile școlare vizate de prezentul proiect de investiție.

Localizarea proiectului:Locul de implementare a proiectului este România, județul Alba, com. IGHIU, sat IGHIU, NR.56

Unitățile școlare unde se va implementa proiectul:

Locație 1- ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU, COM. IGHIU, JUD. ALBA-Adresa: str. Scolii nr.l com.Ighiu, jud. Alba.

Unități școlare arondate:

Locație 2- ȘCOALA ȘARD, sat Șard, com. Ighiu, jud. Alba-Adresa: sat Sard, str. Principala nr.387, corn.

Ighiu, jud. Alba;

Locație 3-SCOALA IGHIEL, sat Ighiel, com. Ighiu, jud. Alba-Adresa: sat Ighiel, str. Principala nr.50, com. Ighiu, jud. Alba

Locație 4- GPN BUCERDEA VINOASĂ, Sat BUCERDEA VINOASĂ, str. Principala nr.303, jud. Alba-Adresa: Sat BUCERDEA VINOASA, jud. Alba

Investiția propusă prin acest proiect în infrastructura educațională reprezintă un factor important în creșterea calității și diversificării ofertei educaționale. Prin intermediul echipamentelor tehnologice performante, a unei infrastructuri dotate corespunzător și a unui cadru orientat către dezvoltare, se va facilita aplicarea unor metode și tehnici de predare moderne care în final vor avea scopul îmbunătățirii calității actului educațional.

La momentul actual în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI EMINESCU și a celor 3 unități școlare arondate, există o nevoie reală de suplimentare a materialelor didactice existente, de îmbunătățire a gradului de digitalizare a unităților școlare dar și de asigurare a unui spațiu modern de desfășurare a actului educativ, care are ca scop îmbunătățirea calității actului educațional:

– Modernizarea a 35 săli de clasa cu echipamente IT;

– Modernizarea a 36 săli de clasa cu mobilier și materiale didactice specifice;

– Modernizarea laboratorului de informatică destinat ciclului gimnazial cu echipamente IT și mobilier;

– Modernizarea unui cabinet sportiv cu echipamente și dotări specifice;

– Dotarea unui laborator de știinte multidisciplinar cu materiale didactice specifice, echipamente digitale.

– Dotarea unui cabinet de limbă și comunicare cu materiale didactice speficice.

– Dotarea unui cabinet de consiliere și asistență psiho-pedagogică cu echipamente specifice, echipamente IT și mobilier.

Valoarea totală estimată fără TVA este 565.520 lei. Termenul limită de depunere al ofertelor este 20.08.2024, ora 15:00.

