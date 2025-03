Unitatea de Primiri Urgențe Alba Iulia funcţionează cu jumătate din numărul necesar de medici. Dezinteres din partea potenţialilor candidaţi la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante

Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) Alba Iulia se confruntă cu un deficit major de medici, ceea ce pune presiune pe personalul medical existent, un medic fiind nevoit să lucreze cât doi. Toate încercările conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Alba Iulia de a rezolva această situaţie s-au soldat practic cu un eşec.

Astfel, la cele patru concursuri organizate în ultimul an pentru ocuparea mai multor posturi vacante cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgenţă, respectiv de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgenţă, s-a înscris un singur candidat. Acesta, medic rezident, a fost declarat admis luna trecută după susţinerea probei scrise şi a interviului.

Managerul SJU Alba Iulia, Diana Mârza, spune că multe spitale judeţene se confruntă cu această situaţie, pentru că medicii preferă centrele universitare. Ea a explicat că, de exemplu, la Cluj, sunt opt-nouă medici pe tură, titulari şi rezidenţi, la un număr de cazuri similar cu cel de la UPU Alba Iulia, respectiv cam 200 de pacienţi. „Fiind mai mulţi medici, pacienţii se împart, iar presiunea, în consecinţă, nu e atât de mare pe ei (pe medici – n.a.)”, a spus Diana Mârza.

Pentru a putea funcţiona în condiţii optime, la UPU Alba Iulia ar fi necesară prezenţa a cel puţin patru medici pe tură. Acum, sunt doar doi pe tură.

„Avem opt medici pe secția Adulţi, dintre care unul este în concediu medical, şi şeful de secţie. Necesarul ar fi un număr dublu: vreo 16 medici, plus şeful de secţie. La 20.000 de consultaţii pe an trebuie să fie doi medici pe tură. Noi avem 54.000 de consultaţii pe an. Deci ar trebui să fie cel puţin patru medici pe tură”, a declarat Diana Mârza.

De menţionat că la UPU Alba Iulia sunt şi patru medici pe Pediatrie.

În consecinţă, medicii existenţi acumulează multe zile libere restante. În plus, ei acumulează şi multă oboseală, lucrând mai mult şi mai des.

În afara acestor concursuri, au mai fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor la specialităţi. La majoritatea concursurilor a fost câte un candidat pe post. Cea mai mare concurenţă, cu câte trei dosare depuse, a fost pentru ocuparea unui post de medic la Gastroenterologie, respectiv la Oncologie. Nu s-a înscris însă niciun candidat pentru medic la Oncologie – Îngrijiri Paliative.

Nici concursul organizat, în trei rânduri, pentru ocuparea postului de sociolog nu a avut rezultatul aşteptat. La fiecare concurs a fost un candidat, dar care a picat la proba scrisă.

Cu peste 1.300 de angajaţi, cel mai mare spital din judeţul Alba are în jur de 190 de medici.

