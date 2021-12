Uniristul Darian Borza, la Kisvárda FC, pentru un turneu internațional

După un an extraordinar, talentata atletă Mihaela Blaga (dublă legitimare CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj) are parte de un important concurs în acest final de săptămână.



Astfel, sportiva pregătită de Cristina Man (vicepreședintele Federației Române de Atletism) va reprezenta România, duminică, 12 decembrie, la Campionatele Europene Under 20 de cros, la Dublin, în Irlanda. În vederea unei cât mai bune participări Mihaela Blaga s-a pregătit timp de o lună în Franța, la altitudine, în celebrul centru de atletism CNEA Font-Romeu. Debutantă la acest nivel, Mihaela are la activ două prezențe în acest an la Campionatele Balcanice Under 18 și Under 20. Menționăm faptul că la Campionatul Național de cros de la Botoșani, Mihaela Blaga a luat bronzul la junioare 1 în cursa de 4000 de metri.

Atleta cu un potențial imens a împlinit 17 ani în 4 martie este pregătită de mai bine de 4 ani de antrenoarea Cristina Man, iar în acest an, unul de excepție, a cucerit o zestre extraordinară, compusă din 10 medalii (4 de aur, 5 de argint și una de bronz), deși a concurat în majoritatea cazurilor la categorii superioare de vârstă.

Tot în Moldova, echipa AC “Mica Romă” Blaj a devenit vicecampioană națională a acestei categorii (medaliată cu aur fiind CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc), avându-le în componență pe Mihaela Maria Blaga, Alexandra Maria Hudea (CSȘ Mediaș/ AC “Mica Romă”și Andreea-Maria Bogdan (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă”). Grație acestui rezultat s-a obținut calificarea la o întrecere prestigioasă, Cupa Europei de cros, ECCC Cross Country, în 6 februarie, la Oeiras (Portugalia). “Primele două clasate la naționale, atât la masculin, cât și la feminin, au realizat calificarea. O asemenea participare reprezintă o premieră și în același timp o mândrie pentru Blaj și județul Alba. E posibil ca în componență să fie inclusă și Iulia Mărginean, de la CSȘ Mediaș”, a precizat Cristina Man. (H.D.M.)