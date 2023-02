Uniriștii P. Codrea, Dehelean și C. Dănilă au revenit la antrenamente | Azi, amical la Galtiu, ora 16.00, cu Viitorul Sântimbru

În perioada 16-19 februarie, membrii Clubului Sportiv BUDO APULUM din Alba Iulia, alături de antrenorul lor Sensei Ștefan Străuț au fost invitați la Varna, în Bulgaria să participe la KWU International Professional Ligue – SENSHI CAMP.

A fost o tabără de pregătire alături de cei mai faimoși luptători și antrenori ai Artelor Marțiale de Contact, precum Semmy Schilt, Ernesto Hoost, Peter Aerts, Albert „The Hurricane” Kraus, Ewerton Teixeira, Andy Souwer, Francisco Filho, Glaube Feitosa, Akira Masuda, Ryu Narushima, Andrews Nakahara,Yusuke Fujii, Zahari Damyanov, Petar Martinov, Jan Soukup, Aleksandr Pichkunov.

La acest eveniment, alături de alți japonezi cu renume a fost prezent și Akira Masuda unul dintre legendele din Karate Kyokushin: „Kyokushin Legend Shihan Akira Masuda “The Last Samurai” ( ラ ス ト サ ム ラ イ ) – Completed 100 man kumite in 1991, 2nd place at the 5th World Championships 1991, Winner of the All Japan 1990, 3rd place on the 4th World Open Championship 1987. He participated in 4 World Championships always finishing on podium, author of the books “Freestyle Karate”, “I live as a Martial Artist”, and “Walking steps to the winning”.

Sportivii de la C.S. BUDO APULUM au oportunitatea de a participa gratuit la astfel de evenimente, fiind acoperite toate cheltuielile, datorită apartenenței oficiale la IFK (International Federation of Karate) și KWU (Kyokushin World Union), prin intermediul IFK România și afilierea clubului din Cetatea Marii Uniri la Federația de Karate Knock Down și Clicker al cărei președinte este antrenorul sibian, prof. Christian Hirsch și care este totodată country reprezentative IFK România.

„Mulțumim pe această cale celor care ne-au invitat și au făcut posibilă participarea la acest mare eveniment din lumea artelor marțiale și nu în ultimul rând aducem mulțumiri președintelui Federației de Karate Knockdown prof. Christian Hirsh, Country Representative IFK România”, a transmis Ștefan Străuț.