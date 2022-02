Unirea Alba Iulia, umbra echipei de altădată! Zeci de jucători pieduți, în ultimii ani, din cauza problemelor financiare

Rezultat sportiv excepţional: AC „Mica Romă” Blaj, campioana Europei la cros! O veste extraordinară în acest start de an: echipa AC “Mica Romă” Blaj cucerind medaliile de aur la Cupa Europei de cros, ECC Cross Country.

La competiția disputată astăzi, în Portugalia, la Oeiras, sportivele din Blaj au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, devenind campioane europene. Un rezultat remarcabil reușit de elevele antrenoarei Cristina Man, prezente în premieră la acest nivel, în condițiile în care obiectivul fusese o clasare între primele 6 echipe.

“Suntem foarte fericiți, am realizat un rezultat nesperat. Este o împlinire, am câștigat prin omogenitate un titlu echivalent cu Champions League la fotbal, volei sau alte sporturi pe echipă. După primele tururi mi-am dat seama că putem realiza o performanță de excepție, în condițiile în care 3 fete erau în primele 10. Rezultatul este cu atât mai prețios cu cât atletele noastre sunt mai mici ca vârstă, pot participa și anul viitor la această categorie, și am concurat împotriva unor echipe puternice din Europa, întărite și cu alteți de pe continentul african”, a spus Cristina Man.

La individual, pe podium au fost următoarele: 1. Ilona Mononen (Ahkera RY, Finlanda) – 14.18; 2. Mădălina Sîrbu (CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc) – 14:25, Margot Dajoux (CS Auvergne) – 14:42. Atletele din “Mica Romă” s-au clasat după cum urmează: Iulia Mărginean (15:03) – locul 5, Alexandra Hudea (15:15) – locul 7, Mihaela Blaga (15:25) – locul 8, Andreea Bogdan (17:35) – locul 46. În ierarhia pe echipe AC “Mica Romă” a fost urmată de CA Auvergne (Franța) – argint și CSM Rarăul (campioana națională) – medalie de bronz (au fost clasificate 14 echipe, iar alte trei nu au contat în ierarhie)

Ele au cucerit aurul la Cupa Europei la cros. Competiţia s-a desfăşurat în Portugalia, la Oeiras, o localitate situată la 16 kilometri de capitala Lisabona.

Concursul a avut loc pe un traseu de 4.200 de metri.

Performerele sunt Mihaela Maria Blaga, Alexandra Maria Hudea, Andreea-Maria Bogdan și Iulia Florina Mărginean, pregătite de antrenoarea Cristina Man, vicepreşedinte al Federaţiei Române de Atletism.