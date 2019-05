Unirea Alba Iulia, remiză salvatoare la Chișineu Criș | În ultima rundă, egaluri pentru CS Ocna Mureș și Metalurgistul Cugir

Unirea Alba Iulia a obținut remiza salvatoare la Chișineu Criș, scor 1-1 (0-0) și evită retrogradarea de pe poziția a 12-a a Seriei a 4-a. Și celelalte două conjudețene, CS Ocna Mureș și Metalurgistul Cugir au realizat egaluri, 1-1, în ultima rundă a sezonului



În Arad, împotriva ocupantei poziției a 7-a (48 de puncte), “alb-negrii” au nevoie de o remiză izbăvitoare pentru a se salva, acest rezultat fiind sinonim cu retrogradarea Devei.

Unirea Alba Iulia se plasează pe poziția a 12-a, cu 37 de puncte, are avantajul rezultatelor directe cu hunedorenii (0-0 și 1-0) și trebuie să nu piardă acest meci ce închide sezonul, împotriva unui oponent dificil, nou-promovata remizând în tur pe “Cetate”.

Crișul Chișineu Criș – Unirea Alba Iulia 1-1 (0-0)

Modan (82)/ Al. Giurgiu (71)

*Bicheși: “Eram sub o mare presiune, jucătorii au dat dovadă de caracter”

“Mă bucur că am jucat acest meci așa cum ne-am dorit. Eram sub o mare presiune, însă jucătorii au dat dovadă de tărie de caracter. Ne-am atins obiectivul, în condițiile unui retur dificil, cu mulți jucători tineri și fără bani. Am strâns 19 puncte, am îndeplinit ceea ce ne-am propus. Sperăm să se regleze problemele la club, iar în viitor să avem alte obiective“, a spus Bicheși.

Formații oficiale:

Crișul: Dagău – Sabău, Lazăr, Al. Pavel, Siminic – Piț, Gâlcă, Suslak, Ciornei – Matei, Bozian. Rezerve: Pașcalău – Ianc, Maghici, Modan, Clej, Lung

Unirea: Sporea – Zsigmond, Potopea, Mardare, Mazilu – Al. Giurgiu, De Marco – Bîrdea, Selagea, Tat – Petrușe. Rezerve: Williams – A. Matei, Roman, Haj, Domșa, Codrea

Min. 5: Cartonaș galben Bîrdea, pentru un fault asupra lui Ciornei

Min. 8: Tat pătrunde pe stânga, până pe linia de fund, dar pasa în mijlocul careului a fost fără adresă

Min. 16: Șut al lui Selagea, cu efect, de la 14m ușor lateral stânga, reține Dagău de la colțul lung

Min. 20: Piț centrează de pe dreapta, Matei ratează o foarfecă laterală, mingea ajunge la Ciornei, care trimite cu efect spre colțul lung, dar mingea trece puțin pe lângă

Min. 30: Jocul este pe contre, ambele echipe făcând risipă de mingi lungi, care de multe ori nu au adresă

Min. 36: Siminic îi așează balonul lui Ciornei în 10 metri lateral stânga, acesta trage din prima la colțul scurt, dar Sporea e acolo și respinge

Min. 41: Bozian îi pasează scurt lui Piț, acesta trece ușor de Potopea, trage puternic cu stângul din 14m, dar Sporea boxează balonul

Min. 45+1: Mardare bâlbâie o mingea la marginea propriului careu, Matei urmărește și e foarte aproape să înscrie, dar Sporea reține. Final de primă repriză.

Min. 46: A început repriza secundă, cu o schimbare la oaspeți: Ad. Matei a intrat în locul lui Bîrdea.

Min. 58: După o lovitură liberă a gazdelor, mingea ajunge la Mazilu la 28 de metri, acesta trage puternic, dar Dagău e atent și reține

Min. 63: Schimbare la Criș, iese Bozian și intră Modan

Min. 68: Schimbare la Criș, iese Lazăr, intră Clej

Min. 71: GOL ALBA IULIA. Lovitură liberă de la marginea careului lateral dreapta, Giurgiu trage direct la colțul scurt, mingea intră lângă bară

Min. 82: GOL CRIȘUL! Sabău a tras la poartă, Sporea a respins, Piț a sărit la cap cu portarul Unirii, mingea ajunge norocos la Modan, care trimite cu stângul, sec, sub transversală, din 11 metri

Min. 84: Matei centrează de pe dreapta, Ciornei a reluat în blocajul lui Potopea din 8 metri

Min. 85: Cartonaș galben pentru Giurgiu

Min. 86: Schimbare la Alba Iulia, iese Petruse și intră Codrea

Min. 90: Centrare de pe stânga a lui Gâlcă, Matei reia cu capul și Sporea respinge de sub transversală. Schimbare la Criș, intră Ianc, iese Ciornei

Min. 90+1: După lovitura de colț, Siminic recentrează, Pavel continuă cu capul, Sabău înscrie dar golul este anulat pentru offside

Min. 90+2: Fază în viteză a Crișului, Modan îl lansează pe Ianc în careu, acesta trage din cădere în 13m, reține Sporea

Min. 90+3: Iese Mazilu, intră Haj

Min. 90+4: Iese Tat, intră L. Roman

Min. 90+5: Final de meci, oaspeții se salvează de la retrogradare

Gloria Lunca Teuz-Cermei – Metalurgistul Cugir 1-1 (0-0)



Mager (82)/ M. Neagu (85)

“Scor echitabil, într-un meci de vacanță. Nu știu ce se va întâmpla în viitor, urmează să discutăm“, a spus Marius Opric.

Gloria Lunca-Teuz Cermei și Metalurgistul Cugir, formații cu același număr de puncte (52) și vecine în ierarhia Seriei a 4-a se întâlnesc în reprezentația de final a sezonului, sâmbătă, la ora 18.00, într-o partidă ce are miză ocuparea poziției a 4-a, deținută în acest moment de vizitatori.

Cermei: Stănilă – Polgar, Nistor, Sabău – Mager, Prună, Mihuța, Deta – Vlad, Capătă, Bulza. Rezerve: Gârlea – Matiș, A. Iuga, Vezan, Ciubotariu, Gruiescu

Cugir: Crivăț – Dohotariu, Lang, Itu, Vărărean – Șaucă, Dican, I. Grozav, Dicu – P. Păcurar – Cîrstean. Rezerve: Voicu – Goronea, Neagu, Vajdea

Min. 8: Mager îi așează balonul lui Vlad la 16m, dar șutul acestuia din urmă a trecut puțin peste poartă

Min. 15: Cârstean scapă pe stânga, trage, dar Stănilă scoate

Min. 18: Contră a gazdelor, Capătă îi pasează în stânga lui Michel, care trage puțin peste

Min. 24: Capătă primește o minge de la Bulza, scapă singur, dar trimite puțin pe lângă poartă cu un șut de la 16 metri

Min. 28: Centrare Mager de pe dreapta, Capătă trimite puțin peste poartă

Min. 33: Galben pentru Capătă

Min. 41: Galben pentru Nistor, după un fault asupra lui Șaucă

Min. 43: Mager îl găsește pe Capătă la 12m, acesta luftează în prima instanță, dar păstrează mingea și trage la o palmă de vinclu

Min. 46: A reînceput meciul, fără schimbări

Min. 52: Șut al lui Dohotariu de la 20 de metri, Stănilă respinge

Min. 69: Prima schimbare la gazde, Matiș intră în locul lui Capătă

Min. 73: Intră Angelo Iuga în locul lui Bulza

Min. 79: Mager îi pasează lui Iuga în colțul careului de 6m, acesta trage în transversală

Min. 82: GOL CERMEI! Mager pătrunde din dreapta în centru și trage cu stângul la colțul lung, în plasa laterală

Min. 85: GOL CUGIR. Neagu execută direct pe poartă o lovitură liberă din apropierea colțului terenului, mingea intră în plasă

Min. 89: Mager a pătruns în careu, trage din 10m, dar Crivăț respinge de sub transversală

Min. 90: Din cornerul rezultat, Sabău trimite în transversală

Min. 90+2: Gruiescu îi ia locul lui Deta

Min. 90+3: Final de meci, Cermeiul încheie sezonul cu o remiză

CS Ocna Mureș – Național Sebiș 1-1 (1-0)

Culda (28)/ Petculescu (50)

Min. 28: GOL OCNA MUREȘ. Pasă în adâncime pentru Culda, acesta pătrunde și înscrie cu un șut la colțul lung



Min. 50: GOL SEBIȘ! Petculescu egalează

Min. 64: Cartonaș roșu pentru Onuțan, după un fault în poziție de ultim apărător

Min. 88: Petculescu încasează al doilea galben și e eliminat

Min. 90+3: Final de meci, Sebișul remizează cu ultima clasată, după ce a terminat meciul în 9 oameni

Soda dragă” dispută sâmbătă, 25 mai, de la ora 18.00, pe “Stadionul Dragostei”, ultima reprezentație în eșalonul terț, Național Sebiș fiind oponentul formației conduse de Mihai Manea în acest meci de “adio”.

Echipe:

CS Ocna Mureș: Angeru – L. Dan, Guț, Borșoi, Cl. Marcu, Bedelean, Goguța, T. Cristea, S. Culda, Hidișan, Coltor; rezerve Decean, S. Șimandi, Cimpoieșu, Kiss, P. Man, Vaidasigan. Antrenori Mihai Manea, George Țălnar, PetreClep

Național: Horvat – Ad. Pop, Forisz, Onuțan, Dărăban, Ember, Ciochină, Cl. Vereș, Susan, Mateucă, Enciu; rezerve Gakos, Deliman, Petculescu, Rugină, Lezeu, S. Szekely. Antrenor Cristian Todea.