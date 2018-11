Unirea Alba Iulia, fără milă de conjudețene, 2-0 cu Industria Galda | Bicheși: „Am dat dovadă de răbdare și inteligență”, Ciucă: „Noi am ratat, adversarii au marcat”

Unirea Alba Iulia nu traversează o perioadă excelentă în această toamnă, dar cel puțin în disputele cu celelalte reprezentante ale județului Alba se simte excelent, jocurile de acest gen fiind „pansamentele” perfecte pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri în momente de criză.

Așa a fost acum trei runde la Ocna Mureș, așa a fost pe „Cetate” cu Industria Galda, în fapt cele două succese ale „alb-negrilor” într-o serie de 12 întâlniri oficiale. Gruparea din Cetatea Marii Uniri se simte extrem de confortabil în derby-urile „de Alba”, impunându-se cu 2-0 (1-0) împotriva găldenilor pregătiți de Paul Ciucă, goluri I. Grozav (17, la un corner P. Păcurar) și Cl. Oara (90+2, la centrarea lui Al. Giurgiu).

În acest moment, într-un raport cu celelalte 3 divizionare terțe din județ, Unirea Alba Iulia a strâns un campionat și jumătate de când nu a mai cunoscut gustul înfrângerii (ultima fiind în martie 2017, la Galda de Jos, 0-1, gol D. Lupșan), adunându-se un total de 12 jocuri (campionat și Cupa României) în care nu a pierdut împotriva conjudețenelor. „În asemenea meciuri nici nu trebuie să îi mobilizezi pe jucători o fac singuri„, a recunoscut secundul Unirii Marcel Rusu.

*Bicheși: „Am știut ce trebuie să facem”

„Ne resuscităm de fiecare dată când evoluăm împotriva unei alte echipe din Alba, iar acesta era un meci în care aveam mare nevoie de puncte. Am fost echipa mai bună, îi felicit pe jucători pentru inteligența și răbdarea avută, pentru modul cum au înțeles să înghețe jocul după ce am deschis scorul. Am știut ce trebuie să facem pentru a ne apropia cele trei puncte”, a declarat Adrian Bicheși.

*Paul Ciucă: „Ei au marcat, noi am ratat”

„Aș fi vrut să vorbească jucătorii mai mult pe teren și eu mai puțin la final. Nu pot să spun că e mare tristețe, petru că ne-am călit în toamna aceasta cu supărări. Am avut trei situații de a marca, Boancă, Cioară și Cernea, adersarii au marcat la o greșeală a noastră de marcaj, practic nu ne-am apărat la faza respectivă. În rest, ei ocazii clare nu au avut, poate sunt subiectiv, și am primit al doilea gol în final, când am trimis fundașul central în atac. Ei au marcat, noi am ratat. Datoria mea este să încerc să îi remontez, iar a jucătorilor să înțeleagă mesajul, suntem capabili să ne mobilizăm pentru meciul cu Metalurgistul Cugir, deși ne lipsește un jucător important, D. Lupșan – suspendat, momentele grele ne-au întărit și sperăm să obținem puncte”, a precizat Paul Ciucă.