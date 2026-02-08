Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață

Laura Arăboaei, o profesoară îndrăgită de geografie din județul Alba, s-a stins din viață. Tragicul anunț a fost făcut de soțul său.

La aflarea veștii, prieteni apropiați sau diferiți foști elevi au reacționat pe o rețea de socializare, scriind diferite cuvinte frumoase în amintirea ei:

,,Cu inimile îndurerate ne luăm rămas-bun de la doamna Laura Araboaei. Plecarea ei lasă un gol greu de umplut, dar ne rămân amintirile frumoase, bunătatea și căldura sufletului ei. Fie ca Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei și celor dragi să le dăruiască putere, alinare și liniște în aceste momente de durere. Suntem alături de voi cu gândurile și rugăciunile noastre.

Dumnezeu sa o odihnească în pace și lumina! Condoleanțe”, a scris un apropiat.

,,Momente grele, mă gândesc cu recunoștință la anii în care mi-a fost profesor și mentor. Drum lin către îngeri, suflet minunat! Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul altui cunoscut.

