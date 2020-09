Un viceprimar traseist promite construirea unui nou spital în Alba Iulia. Florin Roman: „Cu ce nene, că m-ai băgat în ceața gândirii”

Un viceprimar traseist promite construirea unui nou spital în Alba Iulia. Într-o postare pe Facebook, deputatul PNL de Alba, Florin Roman, scrie că acesta deși promite marea cu sarea, uită să dea si sursa banilor care vor fi folosiți la ridicarea noii unități medicale.

,, Având in ve dere ca nu sunt candidat la alegerile locale ma pot uita cu detasare, dar și interes la ce spun și fac sau nu fac candidații. Pot fi subiectiv pentru ca sunt coordonator al campaniei lui Ion Dumitrel, la președinția CJ Alba, un om in care am încredere 100%, dar sunt susținător și al primarilor liberali, al candidaților liberali, pentru ca in opinia mea #administratiileliberale fac diferența!

Este campanie și mulți promit marea cu sarea, ca la romani! Pot înțelege acest lucru in cazul “bobocilor”, care fiind nou veniți in administrație, nu știu ca o regula de baza este ca atunci când spui ca vrei sa faci ceva, ești obligat sa indici și sursa de finanțare. Unii spun ca vor cheltui pentru tablete, dar nu spun ce investiții vor tăia, alții spun ca fac poduri, dar habar nu au ca dacă nu e podul tău și aloci bani se numește deturnare de fonduri, alții nu fac diferența între un drum local și un drum national! Alții critica cu manie proletara ce face bun actuala administrație! Sunt debutanti și încă pot învața cu ce se mânca administrația! Dacă vor ajunge vreodată aleși locali…

Nu-i pot ierta însă pe cei care au fost in teren, in administrație, și încă nu au învățat regulile de baza. Cum e cazul la Alba Iulia! Un viceprimar traseist, băiat bun de altfel, toată ziua cu “Sărut mâna”, de care nu s-a prins mai nimic cât a stat in primărie ne promite ca își asuma sa construiască un nou spital!?! Știu ca nu-l doare gura sa promită orice pana își atinge obiectivul, asa ca…M-am frecat totuși bine la ochi. Chiar așa?

Caut sa văd imediat sursa de finanțare. Nu o indica! E ca și atunci când aveam vreo 18 ani și voiam casa și mașina, dar nu aveam bani! Or fi fonduri europene, ma gândesc eu?! Nici asta nu indica! Or fi bani de la el? Nici asta nu e! Și atunci cu ce nene, ca m-ai băgat in ceata gândirii?

Alba Iulia are un spital judetean aproape complet modernizat pe sectii. Încă din 2009! De 11 ani s-a investit masiv din bugetul judetean, local și al firmelor private! Chapeau, Transavia! Mai nou, practic se construiește un nou spital in completarea celui vechi! Un alt spital de recuperare este in procedura de atribuire la Compania Naționala de Investiții!

Spuneam ca e băiat bun. Eu însă voi pune ștampila pe un primar. Investițiile mari se fac cu multă munca, nu cu “Sărut mâna”. Votez un primar, poate nu e neaparat simpatic, dar știu ca e tehnocratul prin care Alba Iulia se dezvolta. Care are in mine, in Ion Dumitrel, in Mircea Hava, in primari,parlamentari și guvernul liberal, cea mai buna echipa! O echipa care a redat mândria albaiulienilor prin soluții, nu discuții! „.