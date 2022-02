VIDEO| Un șofer a fost filmat în timp ce trăgea mai mulți copii și adolescenți pe sănii, cu microbuzul: Va fi AMENDAT de oamenii legii

Un elev de clasa a IX-a din Alba a creat și lansat propriul său joc pe telefon. A învățat SINGUR să programeze

Robert Medrea, un elev de clasa a IX-a al Liceului Tehnologic din Sebeș, a creat și lansat cu succes un joc pentru telefoane, care poate fi descărcat de pe platforma Magazin Play.

Deși urmează cursurile unui profil economic la liceul în care studiază, Robert și-a arătat dragostea și față de domeniul informaticii, în special partea de programare de jocuri. Astfel, fără nici un model sau mentor, a învățat bazele acestui domeniu pe cont propriu, până a obținut un rezultat pe măsura muncii sale: un joc pe care l-a botezat ZigCar Blade.

Întrebat de ziarulunirea.ro care a fost parcursul său în învățarea programării pe cont propriu, pentru a realiza un astfel de joc, tânărul elev a transmis următoarele: „A fost un proces greu și plin de obstacole, am început prin realizarea unor site-uri cu html și css, dar consideram că nu îmi este pe plac. Văzând asta, am început să învăț să programez jocuri, am învățat singur, am început să studiez și să pun în aplicare.”

Mai apoi, Robert a fost întrebat dacă ideea sa a fost inspirată sau influențată de un alt joc pe care acesta l-a încercat în trecut. Sigur pe el și pe originalitatea proiectului său, elevul pasionat de informatică a răspuns: „jocul este creat după imaginația și creativitatea mea, este un joc unic de tip arcade. Nu am avut alte exemple de urmat.”

Domeniul informaticii se află în acest moment într-un plin proces de dezvoltare în țara noastră și nu numai, iar salariile de care profesioniștii se bucură sunt printre cele mai ridicate. Ziarulunirea.ro l-a întrebat pe Robert dacă se gândește să își continue studiile și să își aprofundeze cunoștințele în cadrul unei facultăți de informatică, iar răspunsul a fost unul afirmativ.

Industria jocurilor pe telefon reușește în fiecare an să depășească noi bariere în ceea ce privește veniturile acumulate, care ajung la miliarde de euro. Robert Medrea consideră că un joc mobile este profitabil doar atunci când îți dai tot interesul și îți apreciezi munca depusă.

Ca și încheiere, Robert a dorit să transmită un mesaj pentru toți tinerii din generația sa, care este următorul: „Pe această cale, doresc să transmit tuturor tinerilor să înceapă să-și pună planurile de viitor în aplicare, încă de la o vârstă fragedă. Consider că succesul vine doar prin ambiție și puterea de a pune în aplicare tot ceea ce îți dorești. Toate visele noastre devin realitate. dacă avem curajul să le urmăm!”