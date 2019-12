Un salvamontist din Alba vorbește despre Legea câinilor salvamont: „Intrăm în normalitate. Trebuia să fie mult mai devreme adoptată o astfel de lege”

Tiberiu Krizbai, paramedic, salvamontist la Serviciul Public Salvamont al Județului Alba a vorbit despre noua lege a câinilor salvamont, promulgată recent de președintele Iohannis.

‘În primul rând, intrăm în normalitate! Trebuia să fie mult mai devreme adoptată o astfel de lege! Să vedem cum va fi forma finală, în Monitorul Oficial. La un moment dat, Salvamontul a fost cuplat cu Jandarmeria Montană, care nu are legătură cu avalanșa. Cu orele suplimentare, la stat, degeaba este legea dacă nu sunt alocați și bani. Din păcate, la Salvamont suntem încadrați cu 8 ore, dar noi facem 24 din 24 de ore. Legislația nu se aplică corect.’ a spus Tiberiu Krizbai.

‘Ni se pun foarte multe piedici în activitatea noastră și nu înțeleg de ce? Vorbim fie despre prevederi în Legea salvamontului, în Legea câinilor salvamont sau de ordin politic. Noi ne facem treaba, să îi ajutăm pe oameni, indiferent că este oficial zi liberă, sărbători, Crăciun sau Revelion.’ a declarat Tiberiu Krizbai.

‘Acum mai bine de 10 ani am început munca cu câine specializat în astfel de activități. Am fost solicitați și la alte operațiuni de căutare. De exemplu, recent, la cutremurul din Albania eram pregătiți să intervenim, eram în stand-by. Colegii de la București au fost în Albania. Eu am primit telefon de la DSU să particip ca unitate de sprijin dacă este nevoie.’ a precizat pentru DC News, Tiberiu Krizbai, paramedic, salvamontist la Serviciul Public Salvamont al Județului Alba.

Tiberiu Krizbai împreună cu câinele său Youkan’na, un golden retriever, au primit și recunoaștere internațională a importantei activități pe care aceștia o desfășoară. În 2018, cei doi au reprezentat Salvamont Romania în Tabăra internațională pentru câini de salvare, desfășurată pe un poligon de antrenament din Ungaria.

Ce prevede Legea câinilor salvamont

Amintim faptul că președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede că unitatea canină de intervenţie la avalanşă este echipajul compus dintr-un câine şi salvamontistul/jandarmul său. Totodată, conducătorul unității canine de intervenție beneficiază de un spor de la salariu de 20% și plata orelor de antrenament.

Camera Deputaților a adoptat pe 27 noiembrie, for decizional, proiectul de lege privind câinii salvamontişti. Astfel, legea reglementează cadrul legal privind unităţile canine de intervenţie la avalanşă, constituite potrivit recomandărilor Comisiei Internaţionale de Salvare Alpină (ICAR-CISA).

Drept de adopţie gratuită

De asemenea, potrivit legii, la scoaterea câinelui din serviciul activ din cadrul serviciilor publice salvamont, conducătorul are dreptul absolut de adopţie gratuită, beneficiind în continuare de hrana asigurată de către serviciul Salvamont care a fost ultimul beneficiar al serviciului acestuia. O altă prevedere vizează arată că, la solicitare, unitățile canine de intervenție din cadrul serviciilor publice salvamont pot participa și la alte acţiuni care necesită resurse specifice, precum: cutremur, căutare de suprafaţă, fără a se limita la acestea.

„Unitatea canină de intervenție din cadrul serviciilor publice salvamont este echipată conform anexei, care face parte integrantă din prezenta lege, și beneficiază de cursuri de specialitate în țară și în străinătate, prin grija serviciilor publice salvamont”, mai prevede legea promulgată luni.

