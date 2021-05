Un oraș din Alba a dat decanul Facultății de Farmacie și prorectorul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Cugirenii pot fi mândrii că fii orașului îî reprezintă cu mândrie. Doi cugireni ocupă funcții importante la una dintre cele mai mari universități din țară, „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca. Prof. dr. Gianina Cristina Crișan, este decanul Facultății de Farmacie din cadrul UMF ”Iuliu Hațieganu”, iar conf. univ. dr. Mihai Pușcaș ocupă de o săptămână, funcția de prorector pentru administrație, patrimoniu și relația cu Senatul, scrie cugirinfo.ro.

”Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura” ne avertizează, din eternitate, marele nostru poet și filosof de la Lancrăm, Lucian Blaga.

Dar cum ”errare humanum est”, nici de data aceasta nu mă abțin deloc, chiar și știind că ”sed perseverare diabolicum”: o să mă împăunez cu toate penele posibile. Fac asta nu pentru a încerca măcar aroganța de a mă desprinde de teluricul meu destin, cu ajutorul acestui penaj, ci pentru a vă face părtași și pe dumneavoastră, sincer bucuroși sau sincer invidioși, după cum vă lasă inima și mintea pe fiecare, la reușitele a doi conjudețeni care, treaptă cu treaptă, au ajuns în vârfuri de carieră. Ei, na! N-au ajuns miniștri. Pentru că, lecturându-le paginile lungi de CV-uri, cu specializări și studii, am ajuns la concluzia că nici n-ar fi avut timp să ajungă miniștri, la cât au avut de învățat prin tot felul de biblioteci, laboratoare, universități și alte medii academice, de-a dreptul crispante pentru sinapsele neuronale ale unui profan ca mine.

Unu la mână: sunt mândră, probabil la fel de mândră ca mulți din generația noastră – elevi, părinți și profesori deopotrivă, de fosta mea colegă de clasă din liceu – prof. dr. Gianina Cristina Crișan (fostă Dârjan, născută în ianuarie 1971 la Cugir) care din 2016 este decanul Facultății de Farmacie din cadrul UMF ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Gianina Cristina Crișan şi-a început cariera academică în cadrul UMF Cluj-Napoca, pe care a și absolvit-o, în urmă cu 31 de ani. Doctoratul în domeniul „Farmacie” l-a obținut tot în cadrul instituției, în 2004. Din 2013 este profesor universitar, făcând parte din corpul didactic al Disciplinei de Botanică farmaceutică. Înainte de a obține primul mandat de decan al Facultății de Farmacie, în anul 2012, prof. dr. Gianina Crișan a fost prodecan al facultății între 2008-2012. Este membră a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, domeniul Științe biologice și biomedicale.

A urcat toate treptele universitare: profesor universitar, conferențiar, șef lucrări, asistent, preparator la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie, Disciplina de Botanică farmaceutică. Este doctor în științe medicale, domeniul farmacie. Are peste 46 de lucrări științifice publicate in extenso, 12 cărți cu ISBN în edituri naționale, 7 proiecte de cercetare.

Doi la mână: Sunt mândră – la fel de mândră probabil ca toți cugirenii care l-au avut coleg, dar și elev, pe noul prorector al Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Este vorba de conf. univ. dr. Mihai Pușcaș, director al Grădinii Botanice „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca. Conf. univ. dr. Mihai Pușcaș conduce activitatea Grădinii Botanice „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca și este curatorul herbarului Universității „Babeș-Bolyai”. În calitate de cadru didactic al Departamentului de Taxonomie și Ecologie al Facultății de Biologie și Geologie, predă cursurile de Botanică Sistematică și Filogeografie. Activitatea sa de cercetare se desfășoară în principal în domeniul biogeografiei și ecologiei alpine (funcționarea și dinamica ecosistemelor erbacee de altitudine).

Dr. Mihai Pușcaș este doctor în biologie al Universităţii ”Joseph Fourier” din Grenoble, Franţa și doctor în biologie cu distincţia ”Summa cum laudae” la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. A urmat cursurile Liceului Teoretic nr. 1 Cugir, actualul Colegiu ”David Prodan”, între 1989-1993, la profilul Matematică-Fizică. Are la activ nenumărate stagii de cercetare și colaborări internaționale în proiecte de cercetare care au consolidat, treaptă cu treaptă, cariera sa didactică.

Trei la mână: Vivat, floreat, crescat! Și o precizare este absolut necesară: școala cugireană a reprezentat, de-a lungul timpului, o inepuizabilă resursă de performanță intelectuală și de reușite în carieră, cu exemple pe care le-am mai găzduit în paginile ziarului „Unirea”. Am făcut-o cu drag, conștienți fiind de faptul că noua generație are nevoie de modele reale, nu de personaje efemere, care sclipesc meteoric, botoxat, epilat și gelat prin existența noastră. Vom continua, cu orașul Cugir și cu celelalte localități din județul nostru. În materialul de față, numitorul comun l-a reprezentat mediul universitar din Cluj-Napoca. Și, chiar un pic, îndrăznesc să-l contrazic pe Blaga: azi parcă am levitat puțin, împăunându-mă cu performanțele celor de mai sus. Voi, nu?