Un motociclist a alimentat dintr-o benzinărie din Alba și a dispărut fără să plătească: De ce s-a renunțat la urmărirea penală

O benzinărie din Alba a rămas în pagubă, după ce un motociclist a alimentat și a dispărut fără urmă, „uitând să plătească”. Deoarece vinovatul a rămas necunoscut procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș au cerut renunțarea la urmărirea penală.

În data de 23 octombrie 2023, magistrații Judecătoriei Sebeș au admis cererea procurorilor, iar motivarea instanței a fost făcută publică pe portalul rejust.ro.

Astfel, probele administrate în cauză relevă că, în data de 16.08.2022, in jurul orei 18,06 conducătorul motocicletei marca…, a alimentat cu combustibil in valoare de 67,12 lei de la staţia MOL A1, situată pe autostrada A1 la km 38+500 m, iar ulterior a plecat fără să achite contravaloarea produsului. În urma verificărilor a rezultat că motocicleta respectivă este înmatriculată in Slovacia şi nu s-a găsit nicio semnalare cu privire la vehicul în baza de date disponibile Poliţiei.

Prin ordonanța din data de 14.10.2022 organul de cercetare penală din cadrul Secţiei 7 politie rurală, Postul de Politie Cîlnic a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de furt.

Judecătorul de cameră preliminară reţine şi disproporția vădită între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmării produse, dar şi faptul că, în pofida diligenţelor depuse de organele de cercetare penală, nu s-a reuşit identificarea autorilor faptei.

Decizia este definitivă.