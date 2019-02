Un medic de familie din oraşul Cugir a prescris ilegal 153 de reţete cu droguri de mare risc. A fost condamnat la 1 an de închisoare cu amânarea executării pedepsei

Medicul din Cugir care a prescris ilegal ilegal 153 de reţete a fost condamnat la închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru că a prescris ilegal medicamente asimilate drogurilor. Decizia a fost pronunţată luni, 11 februarie 2019 la Tribunalul Alba.

Medicul B. Anton Ştefan, medic de familie în Cugir, a fost trimis în judecată de procurori DIICOT Alba Iulia pentru săvârşirea infracţiunii de prescriere a drogurilor fără a fi necesar, infracţiune pedepsită de Codul penal cu închisoare de la 1 la 5 ani. Parte vătămată în proces este Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

Procurorii şi instanţa Tribunalului Alba au reţinut în sarcina acestuia că a eliberat 153 de reţete cu medicamente asimilate drogurilor de mare risc. Reţetele au fost eliberate în perioada martie 2014 – aprilie 2016.

Astfel, medicul a fost condamnat la 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de prescriere de către medic, cu intenţie, de droguri de mare risc, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical (13 acte materiale) şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual (153 acte materiale).

”Stabileşte faţă de inc. B. Anton Ştefan pedeapsa cea mai grea de 9 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cp la care adaugă un spor de o treime din cea de a doua pedeapsă, adică 3 luni, rezultând pedeapsa de 1 an închisoare şi un an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cp., iar în baza art. 83 alin. 1 Cp amână aplicarea pedepsei rezultante pe o perioadă de 2 ani, care reprezintă termen de supraveghere conform art. 84 alin. 1 Cp şi încredinţează supravegherea, Serviciului de Probaţiune Alba.

Constată că persoana vătămată C.A.S. Alba nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul suferit fiind acoperit integral de către inculpat”, se precizează în minuta deciziei de la Tribunalul Alba. Instanţa a decis amânarea aplicării pedepsei rezultante pe o perioadă de 2 ani.

”Ca efect al amânării aplicării pedepsei inculpatului Butnaru Anton Ştefan nu i se mai aplică nici pedeapsa principală, nici pedeapsa complementară, nefiind supus niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunile săvârşite, dacă nu săvârşeşte din nou o infracţiune până la expirarea termenului de supraveghere, dacă nu se dispune revocarea amânării şi nu se descoperă o cauză de anulare”, se mai susţine în dispozitivul hotărârii.

Pe durata termenului de supraveghere, medicul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Alba, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Instanţa a mai dispus desfiinţarea celor 153 de prescripţii medicale întocmite în fals de către inculpat şi l-a oblgat pe acesta la plata sumei de 1.100 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Hotărârea Tribunalului poate fi contestată în termen de 10 zile la Curtea de Apel Alba Iulia. Potrivit reprezentanţilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Alba, medicul a fost membru a Comisiei de Psihiatrie, în Comisia Teritorială pentru Aprobarea de Medicamente CAS Alba, fiind propus de către DSP Alba. Comisia din care a făcut parte medicul din Cugir a fost desfiinţată în data de 1 martie 2017.