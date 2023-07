Un liceu din Alba Iulia este în topul clasamentului liceelor la examenul de Bacaureat, la nivel național!

Un pacient din Alba își caută dreptatea în justiție, nemulțumit de cum a fost tratat de un medic: Ce acuzații îi aduce bărbatul doctorului

Aurel Aron, un cetățean din Cugir, apelează la Corpul de Control al Ministerului Sănătății nemulțumit fiind de modul în care i s-au soluționat sezisările către Conducerea Spitalului Orășenesc Cugir și Colegiul Medicilor Alba.

Prezent la redacția ziarului “Unirea”, cugireanul în vârstă de 59 de ani a mai afirmat că se va adresa și instanței, totul plecând de la un episod petrecut în luna ianuarie, când s-a prezentat la Camera de Gardă a instituției spitalicești. Aurel Aron este cardiac, cunoscut cu tumoră bronhopumonară chimiotratată cu patologie cardiovasculară severă, pensionat de boală din luna martie și încadrat în grad accentuat de handicap. Având respectivele probleme de sănătate și nesimțindu-se bine, cugireanul s-a prezentat în după-amiaza zilei de 21 ianuarie 2023 la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din localitate.

“Medicul nu a venit 3 ore”

“Respiram greu, tușeam și aveam tahicardie. Menționez că sunt bolnav de cancer bronhopulmonar sub tratament de chimioterapie. Asistenta de serviciu m-a condus în salonul staționar pentru recoltarea de analize. Am cerut să mă vadă un medic. Medicul de gardă era dr. Kruppa Adrian, medic specialist medicină internă. Asistenta mi-a administrat o perfuzie cu dexamatazonă și algocalmin. Eu am cerut insistent să mă consulte medicul și acesta nu a venit deloc timp de 3 ore cât am stat la salonul staționar. Anamneza nu a făcut nimic și la ieșire mi-a dat rețetă pentru amigdalită acută, boală de care nu sufăr.

Lunea m-am întors la spital și am fost internat la urgențe cu pneumonie”, se arată în sesizarea remisă în 25 ianuarie către Colegiul Medicilor Alba. În răspunsul din 3 februarie Colegiul Medicilor Alba arată că: “sesizarea descrie fapte referitoare la organizarea activității într-un spital, acestea nefiind de competența colegiului medicilor, prin urmare ancheta disciplinară nu va fi deschisă. Dacă reclamantul dorește să adreseze plângerea împotriva medicului menționat în sesizarea inițială, i se pune în vedere să aducă completări și clarificări cu privire la prejudiciul cauzat de conduita medicului respectiv, precum și dovezile aferente pe care le deține”.

Evident nemulțumit, domnul Aurel Aron s-a adresat conducerii Spitalului Orășenesc Cugir, în 20 februarie, iar răspunsul a venit, cu multă întârziere, abia după 4 luni! Mai precis în 23 iunie, când se specifică: “vă informăm cu privire la faptul că în urma finalizării cercetării disciplinare prealabile, în conformitate cu procesul verbal nr. 5387/31.05.2023, comisia de cercetare disciplinară a Spitalului Orășenesc a analizat fapta sesizată și a considerat că nu se aplică o sancțiune disciplinară salariatului dr. Kruppa Gabriel, medic specialist interne, întrucât nu există nici o dovadă care să certifice faptul că medicul menționat nu s-a prezentat la pacient în vederea consultației. Mai mult decât atât, la dosar s-a prezentat foaia de consultație semnată și parafată de către medicul Kruppa. Din declarațiile martorilor audiați nu rezultă faptul că medicul nu s-a prezentat la consult”.

Își caută dreptatea în alte părți

Cetățeanul din Cugir, deranjat de modul în care s-a “rezolvat” problema, nu renunță în a-și căuta dreptatea în justiție, intenționând să deschidă proces împotriva medicului în cauză, dar și să depună plângere la Corpul de Control al Ministerului Sănătății. “Eu am cerut insisent să mă vadă medicul, deoarece mă simțeam tot mai rău. Am așteptat 3 ore să mă vadă medicul și el nu a venit; de 5 ori asistenta l-a anunțat, dar degeaba.

În jurul orei 19.00, mi-a făcut ieșirea, mi-a dat rețetă pentru «amigdalită acută», boală de care nu sufeream, eu având scoase amigdalele din anul 1985. Practic mi-a pus viața în pericol neconsultându-mă. A doua zi am fost internat prin serviciul de urgență la secția de chirurgie unde am avut parte de tratament adecvat bolii mele”, a încheiat Aurel Aron.