Un cioban din Munții Șureanu a dat în judecată UE din cauza schimbărilor climatice

Un cioban din Munții Șureanu a dat în judecată UE la Tribunalul de pe lângă Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, din cauza schimbărilor climatice • Petru Vlad susține că în fiecare an trebuie să urce mai sus pe munte cu animalele pentru a găsi apă și pășune • Acesta are în gospodărie 19 vite și 150 de oi.

Un cioban care locuiește la Călene, în Munții Șureanu, pe teritoriul orașului Cugir, a dat în judecată Parlamentul European și Consiliul European la Tribunalul de pe lângă Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, pe motiv că aceste instituții nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua fenomenul schimbărilor climatice.

Petru Vlad are 50 de ani, deține în gospodărie 19 vite și 150 de oi și s-a ocupat cu creșterea animalelor de când se știe. Ciobanul susține că schimbarea climei, determinată de creșterea temperaturilor, se poate observa de la an la an, el fiind nevoit periodic să urce mai sus pe munte pentru a putea duce animalele la păscut sau pentru a găsi apă.

”M-am născut țăran și țăran mor. Noi aici ne ocupăm cu agricultura și creșterea animalelor, după care trăim, vaci, oi, porci. Suferim de o boală care se numește «neajutorare», în fața statului și în fața naturii. Problema principală este lipsa ploilor. Atunci când vin sunt agresive, cu gheață, distrug recoltele și afectează animalele. Aș dori ca și copiii mei să aibă un viitor aici, pe pământul unde stăm, să nu mai plece, cum am plecat eu, în țări străine să muncească. Am ajuns ca din vară să intrăm direct în iarnă și apoi din iarnă în vară. Nu avem apă la recolte, la animle. Trebie să plecăm unde găsim apă”, spune Petru Vlad.

Acesta a mai precizat că a semănat 1.200 de kilograme de cartofi, iar dacă nu plouă nu va scoate nici 500 de kilograme la toamnă. ”An de an, temperaturile sunt în creștere, nu mai este suficientă apă pentru bovine și oi. Trebuie să-mi iau bovinele de la 600 metri altitudine până la 1400 metri pentru ca iarba decentă să treacă, dar mai ales pentru apă. Iar mai departe nu pot duce animalele, pentru că la peste 2000 de metri nu mai e decât cerul”, spune ciobanul. Alături de acesta, au decis să dea în judecată cele două instituții reprezentative ale Uniunii Europene alți nouă crescători de animale din alte țări.

Acțiunea a fost depusă în 24 mai 2018, la instanța de judecată din Luxembourg. ”De 10 ani, an de an, trebuie să plecăm cu animalele tot mai sus din cauza căldurii. În aprilie a nins și după trei săptămâni s-a schimbat și a crăpat pământul de secetă. Schimbările climatice sunt o problemă de dreptate care trebuie rezolvată. Noi nu am poluat aerul. Să facă dreptate de acolo de unde a plecat virusul de poluare”, a mai precizat ciobanul din Șureanu.

Demersul crescătorilor de animale este susținut de câteva organizații ecologiste și sunt reprezentanți în instanță de un profesor de drept al mediului din Germania și de doi avocați, din Germania și Marea Britanie.

Organizația din România care susține cauza este ”2Celsius”. ”În Carpații noștri, o creștere a temperaturii medii globale afectează plantele și animalele, care «caută refugiu» la altitudini mai mari. În realitate, această creștere afectează mii de oameni de munte, comunități locale sau tradiționale ale căror mijloace de trai se schimbă într-un ritm rapid.

Comunitățile pastorale, oamenii de la munte sunt însă complet ignorați. Există, de asemenea, o lipsă crasă de programe cercetare științifică care poate stabili legătura dintre schimbări climatice și greutățile comunităților montane. Ne angajăm să cerem dreptate pentru comunitățile montane din Carpați, mai multă cercetare științifică și o mai bună conștientizare a unor fenomene complet ignorate în ultimele decenii”, spune Raul Cazan, președintele ”2Celsius”.

