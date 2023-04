Un cadou inedit de la Iepurașul de Paște: Un băiețel perfect sănătos a venit pe lume în noaptea de Înviere, la Spitalul din Alba Iulia

De ce se mănâncă pască de Paște. Semnificația specială pe care o are acest preparat, de fapt

Aproximativ 86% dintre români sunt de confesiune ortodoxă, iar Paștele sau Învierea este una dintre cele mai importante sărbători religioase din țară. Este o sărbătoare unică, care îmbină tradițiile de o sută de ani cu mâncăruri delicioase, autentice și tradiționale, toate împodobite cu o doză generoasă de ospitalitate românească și o stare generală de bine. Printre mâncărurile tradiționale de Paște se numără și pasca. Iată așadar de ce se mănâncă pască de Paște.

De ce se mănâncă pască de Paște

Sărbătoarea Paștelui celebrează învierea lui Isus din morți, la trei zile după ce a fost răstignit, așa cum este relatat în Biblia creștină. Paștele în România urmează datei Paștelui Ortodox, care este adesea diferită de data Paștelui stabilită de alte biserici creștine. Data se schimbă de la an la an, dar sărbătoarea se celebrează întotdeauna duminica. În acest an Paștele ortodox pică pe data de 16 aprilie.

Paștele în România are o calitate sacră, deoarece este ferm înrădăcinat în religie, majoritatea tradițiilor asociate fiind de origine ortodoxă. Tradițiile din jurul Paștelui sunt destul de complexe și au o semnificație specială în inimile majorității românilor.

Tradiții de Paște

Postul Paștelui este cea mai lungă dintre toate cele patru perioade principale de post din România și durează patruzeci de zile plus săptămâna dinaintea Paștelui, cunoscută și sub numele de Săptămâna Patimilor. În acest timp, oamenii renunță aproape în totalitate la carne și lactate.

După un post atât de lung, nu este de mirare că majoritatea românilor așteaptă cu nerăbdare să se bucure de toată mâncarea delicioasă inclusă în meniul de Paște.

Mese bogate de Paște

În multe gospodării din toată țara, pregătirile pentru Paște încep cu cel puțin câteva zile înainte, așa că există suficient timp pentru a găti toate mâncărurile fantastice.

Mâncarea este o parte importantă a sărbătorii, familiile și prietenii frângând pâinea împreună pentru prânzul sau cina de duminică, ca o modalitate de a comemora trezirea lui Hristos.

Mâncarea tradițională de Paște

Varietatea mâncărurilor tradiționale de Paște asigură că pe masă există ceva de care să se bucure toată lumea. Iată doar câteva exemple care îți vor deschide apetitul:

Ouă Vopsite – Nu poți avea Paște fără să mănânci măcar câteva ouă fierte tari. Un praf de sare este tot ce ai nevoie pentru a te bucura de această tradiție de Paște de lungă durată.

Friptură de miel – De obicei, se servește cu legume de primăvară, cum ar fi morcovi, fasole verde, cartofi și mazăre verde, sau alături de salată de sfeclă roșie sau mujdei de usturoi și mămăligă.

Drob – Un amestec de organe de miel cu legume în mijloc cu ouă fierte.

Cozonac – O pâine dulce delicioasă umplută de obicei cu nuci și cacao. Merge de minune cu un pahar de lapte, dar este și delicios de la sine.

Pasca – Un fel special de desert cu umplutură dulce de brânză și uneori stafide.

Vin roșu – Nu există nimic care să însoțească friptura de miel mai bine decât un pahar de vin roșu rece, mai ales dacă este produs local de săteni sau de una dintre cramele emblematice din România.

Alte alimente pe care mulți români le mănâncă de Paște sunt celebrele sarmale și salata boeuf.

Paște – de ce se mănâncă pască

Pasca este un element cu precădere românesc și mioritic, care nu are neapărat o legătură religioasă. A fost plămădită din credința poporului român, creștinii încercând să exprime culinar bucuria Învierii. Pască există și la alte popoare, dar cea românească este bogată și făcută cu dărnicie boierească, indiferent de locul în care este frământată.

Aceasta este dusă la sfințit de către credincioși, în noapte de înviere. Aceștia nu gustă din bucatele pregătite până nu ajung acasă cu pasca sfințită. Pe scurt, pasca reprezintă o mărturisire a credinței noastre în Înviere.

Motivul pentru care se mănâncă pască de Paște

În semn de mulțumire față de Dumnezeu, pentru că ne-a ajutat să punem pe masă hrană pentru trup și pentru a marca această sărbătoare importantă din viața noastră, se mănâncă de Paște:

pască care reprezintă pâinea nedospită

ouă roșii care reprezintă viața, roșu fiind culoarea sângelui lui Iisus Hristos

cozonac care amintește de Pâinea harică pogorâtă din Ceruri.