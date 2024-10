Tudor Zoicaș, talentatul fotbalist din Alba, a semnat cu „U” Cluj primul contract de profesionist!

Tudor Zoicaș, talentatul fotbalist din Alba în vârstă de 16 ani, a semnat primul contract de fotbalist profesionist cu Universitatea Cluj, liderul Ligii 1.

Zoicaș a ajuns la începutul anului în curtea „șepcilor roșii”, fiind considerat unul dintre jucătorii de mare pespectivă ai Academiei FC Universitatea Cluj. Atacantul evoluează la echipa Under 17 a Universității Cluj, câștigând titlul național Liga Elitelor Under 16 și pregătindu-se în ultima perioadă și cu echipa de seniori.

Zoicaș a semnat un hat-trick pentru echipa de juniori a Universității, în derby-ul orgoliilor cu CFR Cluj, scor 6-0.

La Universitatea Cluj evoluează și Sebastian Bran, un alt fotbalist albaiulian de perspectivă, fost coleg cu Zoicaș la Optimum Alba Iulia.

„Acum începe munca și vreau să ajung din ce în ce mai bun. M-am bucurat foarte tare că am câștigat Liga Elitelor Under 16, eram la început, în perioada de acomodare. Universitatea m-a remarcat la o acțiune de trial intejudețean, a durat până am decis, dar mă bucur că am optat pentru Universitatea”, a menționat Tudor, într-un interviu pentru site-ul oficial al clubului universitar.

Tatăl său, Lucian Zoicaș, a jucat fotbal la „U” Cluj, dar și la Pandurii Tg. Jiu, în Liga 1.

„Reușită extraordinară pentru fostul nostru jucător, Tudor Zoicaș, care a semnat primul contract de profesionist, chiar cu liderul Ligii I, Universitatea Cluj, urmând să evolueze la cel mai înalt nivel. Trecut pe la ACS Valea Frumoasei și Optimum Alba Iulia, cele 6 luni în care a evoluat cu succes la noi, la grupa de U17 de la LPS Sebeș, l-au propulsat pe Zoicaș în elita fotbalului adevărat si pe această cale îi urăm mult succes lui Tudor„, au transmis reprezentanții LPS Sebeș.

„La nici un an după plecarea sa la U Cluj, Tudor a primit o oportunitate incredibilă – i s-a propus semnarea unui contract cu echipa. Tudor a bifat deja antrenamente și meciuri alături de echipa de seniori la U Cluj. Ne bucurăm enorm să vedem cum își urmează visul și suntem convinși că este doar începutul unei cariere de succes. De abia așteptăm să te vedem pe teren, la televizor, și să-ți susținem fiecare pas! Felicitări, Tudor!„, este mesajul venit de la ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei.

Foto: FC Universitatea Cluj

