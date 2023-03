Tratament gratuit pentru românii care suferă de depresie: Cine poate beneficia și care sunt actele necesare pentru a se scuti de până la 5.000 de lei

Românii se vor putea trata gratuit acum de depresie, dar în anumite condiții, iar mulți dintre ei nici nu știu că pot beneficia de aceste avantaje.

După ce ani la rând acesta a fost considerat un subiect tabu, iar oamenii se fereau parcă să meargă la psiholog, acum mulţi români sunt interesaţi de modul cum pot face şedinţe de psihoterapie pe gratis.

Este posibil şi la noi, chiar dacă nu mulţi ştiu de aceste avantaje. În România, şedinte gratuite la psiholog se pot obţine cu câteva hârtii care încep cu drumul la medicul de familie.

Paşii nu sunt deloc greu de urmat, iar specialiştii spun că, de la an la an, numărul celor care suferă de depresie este în creștere.

Este vorba despre una dintre cele mai grave boli ale acestui secol, „boala secolului” așa cum a fost numită ea de specialiștii de la Organizația Mondială a Sănătății.

Potrivit statisticilor, peste 40 de milioane de oameni suferă de această afecțiune numai în Europa, ceea ce înseamnă, practic, de două ori cât populația României.

În Constanţa s-a implementat un program prin care populaţia poate beneficia de vouchere de 3.000 de lei pentru a se trata gratuit de depresie.

Acum, generațiile tinere sunt tot mai deschise când vine vorba de psihoterapie, pe care nu o mai consideră necesară doar în cazurile severe.

De fapt, mulți dintre noi avem nevoie de psihoterapie, cu atât mai mult în această perioadă neobișnuită pe care o traversăm, în care am avut parte de pandemie, criză economică, război.

Motivele pentru care un român poate ajunge la psiholog sunt diverse: de la probleme mai apăsătoare, cum ar fi anxietatea, depresia, tulburarea bipolară, alcoolismul, până la probleme care nu sunt atât de evidente, dar care, totuși, nu te lasă să trăiești bine.

Cât costă o şedinţă la psiholog în România

Ședințele de psihoterapie sunt una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face în tine însuți, spun cei care merg la psiholog și văd rezultatele. Și probabil că sunt, dar investiția nu este una pe care oricine și-o permite.

Tariful pentru o ședință la psihoterapeut variază între 100 și 300 de lei, dar poate ajunge și la 450 de lei, atunci când psihologul este unul foarte experimentat și cu multe studii în domeniu.

În unele cazuri, chiar și cel mai mic tarif poate fi greu de suportat, pentru că psihoterapia nu înseamnă o singură şedinţă, ci ore de terapie repetate, pentru a avea rezultate.

Poate fi vorba de 20, 30 de ședinţe săptămânale sau bilunare, iar uneori poate fi vorba de ani întregi de terapie, în funcție de problema pe care o are fiecare.

Un calcul simplu arată că dacă un român are nevoie să meargă şase luni la terapie, asta înseamnă circa 25 de şedinţe, iar dacă un cost medie per şedinţă ar fi de 200 de lei, totul ar însemna aproximativ 5.000 de lei.

Ce trebuie să facă un român ca să se trateze gratuit de „boala secolului”

„În reglementările legislative, noi, psihologii, suntem furnizori de servicii de sănătate conexe actului medical. Asta înseamnă că eu, psihologul, nu am contract direct cu Casa de Sănătate.

A fi furnizor de servicii conexe presupune că decontarea acestor servicii se va face conform unui contract întocmit între psihiatru, neurolog, medicul de psihiatrie pediatrică, oncolog etc. și cabinetul de psihologie.

Medicul specialist dă pacientului scrisoare medicală prin care eu pot face mai departe psihoterapie cu pacientul respectiv”, explică Maria Dumitru, psiholog clinician la Institutul Român de Psihoterapie Integrativă.

Specialistul mai spune că cei mai mulți dintre clienții ei sunt oameni care nu plătesc direct ședințele de psihoterapie, acestea fiind decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Practic, românii pot să meargă la psiholog gratuit, dacă au asigurare de sănătate.

Conform Contractului-cadru aprobat de Ministerul Sănătății prin Ordinul nr. 397/2018, ședințele de psihoterapie sunt considerate, alături de cele de logopedie și kinetoterapie, servicii conexe actului medical și pot fi decontate de către CNAS.

Trei paşi pentru psihoterapie fără bani, dacă ai depresie

Parcursul nu este însă unul direct. Nu poți merge direct la psiholog cu gândul că ședințele ți se vor deconta.

Şi nu poți merge nici măcar la medicul de familie ca să-ți dea o scrisoare medicală prin care să-ți recomande psihoterapie. Doar un medic specialist îți poate recomanda, ca parte integrantă a procesului terapeutic, ședințe de psihoterapie.

„Persoana care își dorește acces gratuit la psihoterapie trebuie, mai întâi, să apeleze la medicul de familie.

De la acesta trebuie să primească un bilet de trimitere către medicul specialist, apoi merge la un consult și abia apoi acest medic specialist, care are încheiat un contract pentru furnizare de servicii conexe actului medical cu un psiholog, declară aceste servicii către Casa de Asigurări de Sănătate.

Casa decontează aceste servicii medicului de specialitate – psihiatru, neurolog etc. -, iar acesta decontează ulterior către psiholog”, mai explică Maria Dumitru.

Un medic psihiatru poate avea contracte cu mai mulți psihologi cărora să le trimită pacienți. La fel, un psiholog poate avea contracte cu mai mulți medici care îi pot trimite pacienți.

Orice medic cu o altă specialitate nu poate recomanda pacienților săi, prin scrisoare medicală, să meargă la ședințe de psihoterapie care să fie ulterior decontate.

Aşadar, parcursul pentru a obţine şedinţe gratuit la psiholog este vizita la medicul de familie, trimitere la medicul psihiatru şi, apoi, şedinţe la psiholog.

Românii pot merge gratuit la psihologii care au contract cu Casa de Sănătate

De cele mai multe ori, când vrei să mergi la psiholog, faci o minimă cercetare. Fie ceri o recomandare printre cunoscuții care fac deja terapie, fie cauți pe internet informații despre pregătirea și experiența psihologului.

Dacă vrei să mergi la psiholog gratuit, va trebui să mergi pe mâna medicului. Nu îți poți alege singur terapeutul, ci te vei duce la cel cu care medicul tău specialist a semnat deja un contract.

„Eu pot să iau un pacient de la un psihiatru cu care eu am contract. Dacă mie îmi vine un client de la un alt medic, cu care eu nu am contract, cu scrisoare medicală pentru evaluare psihologică sau pentru consiliere sau pentru psihoterapie individuală sau de grup, nu am cum să-l iau în terapie, pentru că nu pot să decontez ședințele”, a explicat psihologul Maria Dumitru, potrivit smartliving.ro.

Numărul de ședințe de care pacientul va beneficia gratuit este stabilit de către medicul specialist și psiholog, împreună, în funcție de gravitatea situației.

Apoi, stabilești o întâlnire cu psihologul și, dacă are locuri libere, îi duci scrisoarea medicală și începi terapia. La unele cabinete din Bucureşti, terapia gratuită la psiholog poate însemna şase şedinţe a câte 30 de minute, dar totul se face în funcţie de nevoile fiecăruia.