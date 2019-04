Transportatorii de persoane din județul Alba se luptă cot la cot cu ”rechinii” șoselelor pentru călători!

Transportatorii de persoane din județul Alba se luptă cot la cot cu ”rechinii” șoselelor pentru călători! • Transportul de persoane ”la negru” a proliferat în ultima perioadă și pare de neoprit lPatronul S.C. Livio Dario, Liviu Poptean, spune că pierderile suferite sunt enorme.

Transportatorii de persoane din județul Alba se confruntă cu un fenomen care a luat o amploare aproape de necontrolat în ultima perioadă: practicarea transportului paralel, ”la negru”, de către persoane care nu dețin licență. Situația a fost semnalată într-una dintre ultimele ședințe ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Alba, structură care se află în subordinea Consiliului Județean Alba, având rolul de a reprezenta şi promova interesele comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică, de către Liviu Poptean, proprietarul firmei de transport public local S.C. Livio Dario.

”Nu este prima dată când am semnalat că, cu predilecție pe anumite rute, se practică un transport de persoane paralel cu cel autorizat dar în ultima perioadă lucrurile au scăpat total de sub orice control. Am făcut sesizări repetate la Poliție, am dat chiar și numerele mașinilor cu care se face transportul la negru – pentru că sunt mereu aceleași – însă se cunoaște o ameliorare a situației doar pe perioada controalelor, după care iar se revine”, a declarat Liviu Poptean.

El a explicat care este ”modus operandi”: ”De la șoferii de pe autobuzele firmei am aflat cum procedează aceste persoane care de altfel se află total în afara legii, având în vedere că nu dețin nici licență de transport, nici nu plătesc impozite de niciun fel. Astfel, vin cu mașini mici, din acelea cu 8+1 locuri, se postează în stații și de acolo își culeg clienții. Oamenii, mai ales cei care fac naveta dintr-o localitate în alta, cum este spre exemplu ruta Alba Iulia – Sebeș sau viceversa, unde știm că este un trafic infernal, preferă să ia aceste mașini de ocazie care nu sunt obligate să respecte un anumit traseu și să oprească în stații, ci merg pe rute alternative mai puțin aglomerate, pe la Daia de exemplu, iar timpul petrecut în trafic automat se scurtează și oamenii ajung mai repede acasă. Aceeași situație se înregistrează și pe alte rute, precum Alba – Zltana – Câmpeni sau Alba – Blaj. Prețul practicat este același ca pe transportul autorizat, uneori chiar mai mare cu 1 sau 2 lei însă omul nu se mai uită dacă ajunge mai repede la destinație” .

Și din punct de vedere economic pierderile sunt importante pentru firmele de transport care plătesc salarii și impozite: ”Aceste mașini fac între 10 și 20 de curse pe zi. La 20 de curse Alba Iulia – Sebeș, la un preț de 6 lei de persoană, se ajunge la 240 de lei/persoană. La 4 mașini pe zi, vine 960 de lei ceea ce înseamnă că la 20 de curse pe zi câștigul pentru cei care practică transportul paralel de persoane poate ajunge și la 6.000 – 7.000 de lei/lună. Acesta este câștiul lor net, având în vedere că nu plătesc impozite, salarii așa cum plătim noi, firmele autorizate”, a mai explicat proprietarul S.C. Livio Dario.

Poptean spune că speră ca situația să fie reglementată cât mai curând de o ordonanță de urgență care odată adoptată va permite sancționarea mai aspră a celor care insistă în astfel de practici. ”Poliția face din când în când acțiuni însă nu e suficient. Acești transportatori, care sunt mereu aceiași, ar trebui monitorizați și opriți în mod repetat și atunci n-ar mai putea sta în picioare minciuna pe care mereu o servesc oamenilor legii, și anume că transportă rude, cunoștințe sau vecini. În primul rând este vorba aici de o evaziune fiscală importantă pe care o fac acești transportatori ilegali”, a mai spus Poptean.

Președintele ATOP Alba, consilierul județean PNL Simone Albani – Rocchetti a precizat că situația prezentată de Poptean a fost adusă la cunoștința tuturor factorilor cu putere de decizie în domeniul respectării ordinii și liniștii publice din județ.

”După cum se știe, ATOP Alba este un organism cu rol consultativ, fără putere de legiferare sau sancțiune, însă vă pot asigura că am transmis această sesizare tuturor celor care pot face ceva în acest sens și că vom urmări îndeaproape măsurile ce se vor întreprinde pentru stoparea acestui fenomen. În calitate de om de afaceri înțeleg foarte bine supărarea transportatorilor dar mai presus de aspectul economic cred că importantă este siguranța cetățenilor care nu pot fi lăsați la cheremul unor persoane inconștiente, fără scrupule, care aleg să încalce legea cu bună știință și în mod repetat”, a spus președintele ATOP Alba.

foto: arhivă