Tragedie și în Franța. 186 de DECESE doar în ultimele 24 de ore din cauza COVID-19

Franţa a înregistrat în această seară 19.856 de cazuri confirmate de Covid-19, adică cu 3.176 în plus faţă de duminică seară. 8.675 de persoane sunt în prezent spitalizate, adică 1.435 în plus faţă de duminică. Printre ele, 2.082 sunt la Terapie Intensivă, adică 335 în plus faţă de ieri, a anunţat ministrul Sănătăţii, Olivier Véran.

De altfel, 860 de decese au fost recenzate de la începutul epidemiei, 186 doar în ultimele 24 de ore, informează Le Figaro.

Douăzeci de rezidenţi din centrul de îngrijiri de la Ehpad de Cornimont (Vosges) au murit „posibil de Covid-19”, a anunţat Agenţia regională de sănătate (ARS) din Grand Est şi prefectura Vosges.

Cinci medici francezi au decedat ca urmare a unei contaminări cu coronavirus, de la începutul epidemiei. Originari din Oise şi din Grand-Est, Jean-Marc Razafindranazy, Jean-Marie Boegle, Sylvain Welling erau medici de urgenţă, ginecolog şi generalist.

Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 10.000 de persoane în Europa, potrivit unui bilanţ stabilit luni, ora 18.00 GMT, de AFP, pornind de la surse oficiale.

În total, 10.058 de decese au fost înregistrate în Europa, din care majoritatea în Italia (6.077), cea mai afectată ţară de pandemia de Covid-19, în faţa Spaniei (2.182) şi a Franţei (860). Cu 184.138 de cazuri de contaminare oficial înregistrate, Europa este în prezent continentul unde pandemia progresează cel mai rapid.