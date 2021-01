Tradiția obligă la reînființarea handbalului în municipiul Sebeș! Luați exemplu de la Cisnădie!

Că echipa locală s-a numit Textila, Ciserom, CSM Sebeș sau HC Alba Sebeș, în “Florin Fleșeriu” era mereu freamăt, iubitorii sportului “pe semicerc” luând practic cu asalt Sala Sporturilor din municipiu.

Însă, din 2016, după un an petrecut în Liga Națională, handbalul din Sebeș a dispărut total de pe harta autohtonă la nivel de senioare și, pe măsura scurgerii timpului, dorul de handbal devine tot mai pregnant în Sebeș.

Your browser does not support the video tag.

La nicio oră distanță, cu autoturismul, se găsește, în Sibiu, la 75 de kilometri, Cisnădie, localitate care în 2015 a ajuns cu handbalul feminin la masa bogaților. Măgura a cucerit chiar medaliile de bronz în 2018, și a evoluat de două ori în grupele EHF, o performanță de senzație pentru micuța urbe sibiană, toate reușite sub comanda antrenorului Alexandru Weber (ce a împlinit 43 de ani în iulie), originar din Sebeș. Conjudețeanul nostru a scris efectiv istorie pentru sportul din Cisnădie, alături de care este din 2014, când a plecat de la Sebeș. De ce am alăturat cele două localități? Foarte simplu… pentru a dovedi că, “dacă vrei cu adevărat, poți!”, vorba celebrei reclame din 1990 la Adidas Torsion. Asta pentru că deja e mult 5 ani de abstinență handbalistică pentru împătimiții suporteri din Sebeș, unul dintre cele mai potente financiar municipii din Alba.

*Există disponibilitate pentru reînvierea handbalului

Conform unor informații care se vehiculează în lumea sportului județean, există disponibilitatea ca în scurt timp în municipiul Sebeș să reapară un nou club de handbal. Autoritățile locale sunt decise să apuce taurul de coarne, iar proiectul este agreat inclusiv la nivel de Consiliu Județean Alba, existând un “gentleman agreement” în acest sens. Strategia incipientă prevede ca într-o primă fază accentul să se pună pe elementele locale, pe sportul de masă, tocmai pentru a se porni corect, de la baza piramidei.

Dacă toate lucrurile vor fi în regulă, iar discuțiile între părțile implicate (autorități locale și județene, investitori privați, persoane din fenomen) vor căpăta aplicabilitate, în vara viitoare vom asista la prezența unei echipe de handbal feminin din Sebeș în Divizia A (al doilea eșalon valoric), după ce în prima parte a anului 2021 vor fi rezolvate formalitățile juridice, chestiunea financiară, înființarea clubului, problemele organizatorice aferente. “Dorim să punem Sebeșul pe harta handbalului, într-un termen mediu și lung”, este practic “sloganul” celor implicați în proiect.

*Aplecarea spre baza piramidei, într-o primă fază

Pe lângă această echipă, se dorește în mod categoric, o aplecare spre atragerea tinerelor spre handbal, într-o colaborare viabilă cu Liceul cu Program Sportiv “Florin Fleșeriu” Sebeș, plecând de la generația junioarelor 4. Mai concret, vor fi formate grupe de începătoare ce vor lucra cu antrenori specializați în handbal, tocmai pentru a se crea emulație în plan local și a așeza corect structura handbalistică. La nivelul senioarelor, se intenționează readucere la Sebeș a jucătoarelor originare din localitate, intenția fiind ca atacarea promovării pe prima scenă să fie făcută abia în al doilea sezon competițional. Este clar însă că foarte multe dintre aceste intenții, practic reînvierea handbalului în Sebeș, depind de derularea evenimentelor în planul pandemiei de coronavirus.

Resurse există, iar Sebeșul chiar merită să revină în handbal. Astfel, pentru munca “de jos”, cu copiii, sunt vehiculate nume precum cel al antrenorului Octavian Achimescu (LPS Sebeș, cu rezultate excelente la nivel juvenil) sau al internaționalei Roxana Gatzel, fostul centru al echipei României (mutată în Sebeș, după 27 de ani de activitate). În plus, se vizează și infrastructura, ce va fi acoperită, în bună parte, prin sălile de sport de la Grupul Industrial Nr. 3 Sebeș și de la Petrești (modernizate sau în curs de refacere).

“Tradiția obligă! Este păcat și chiar anormal ca Sebeșul să nu se regăsească acolo unde îi este locul, în prim-planul handbalul românesc. Dacă lucrurile se mișcă, aș fi dispus să ajut cu orice este nevoie”, a comentat antrenorul Alexandru Weber (Măgura Cisnădie), o posibilă ieșire a Sebeșului handbalistic din anonimat. Și încă un argument: în Liga Florilor activează în acest sezon echipe precum Crișul Chișineu-Criș (s-a retras în această iarnă) sau Dacia Mioveni…