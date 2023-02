TOP 10 atracții turistice din Aiud: Care credeți că sunt cele mai populare obiective ale orașului?

Imagini spectaculoase cu un căprior în Parcul Natural Apuseni au fost surprinse într-o filmare realizată cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei ale ROMSILVA.

Animalul a fost surprins înaintând prin stratul generos de zăpadă, cel mai probabil în căutare de hrană.

Masculul este mai mare decat femela si mai robust, dar se diferentiaza si prin podoaba capilara – coarnele robuste, lungi de 20-30 cm, rotunde in sectiune transversala, cu suprafata aspra si trei varfuri scurte pe fiecare ramura.

Căpriorul este un mamifer ierbivor care are habitatul în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Are o lungime de peste un metru și o înălțime de circa 70 de centimetri. Are picioarele lungi și subțiri terminate în copite mici și alungite.

Căpriorul se hrănește în principal cu frunze, dar mănâncă și lucernă, trifoi, grâu sau orz.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSCI 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.