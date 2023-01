Tichete pentru plata facturilor la energie 2023. Haos pentru beneficiari: Au fost purtați pe drumuri pentru a depune declarații pe propria răspundere

Atenție, VINERI 13: Tradiții și superstiții despre ziua cu ghinion

În tradiția populară, ziua de vineri 13 este o zi fatală în care se petrec tot felul de nenorociri. Persoanele care sunt superstițioase evită să facă lucruri importante în această zi.

Unii nu vor să semneze contracte, alții nici măcar să pornească la drum. Această teamă se numește triskaidekafobie și, din nefericire, e întâlnită la milioane de oameni din lumea întreagă.

Vineri, 13: tradiții și superstiții despre zilele cu ghinion

Un an calendaristic are cel puțin o zi de vineri care cade pe data de 13, dar poate să apară de trei ori în același an. A fost cazul în anul 2015, când data de 13 în zi de vineri, a fost în februarie, martie și noiembrie. Superstiția zilei de vineri 13 își are originea în arestarea majorității cavalerilor templieri, inclusiv a Marelui Maestru la ordinul regelui Filip al IV-lea al Franței, pe data de vineri 13 octombrie 1307.

Mulți se tem să se urce la volan în zilele de vineri 13, întrucât cred că ar putea să facă accident. Statisticile nu le dau însă dreptate. După o investigație a clubului auto german ADAC, s-a prezentat o statistică a accidentelor rutiere pentru anul 2000. A reieșit că în zilele de vineri 13 au avut loc 894 de accidente, în timp ce media accidentelor în celelalte zile era de 975.

Se spune că dacă un copil se naște în ziua de vineri 13, acesta va avea parte numai de nenorocire toat viața lui, însă dacă o femeie își serbează ziua de naștere în această zi, se va căsători și va avea un copil în mai puțin de un an.

Se mai spune că nu este bine să te îmbraci în negru în această zi, întrucât s-ar putea ca în curând să porți doliu. Nu ar fi bine nici să te muți în casă nouă, pentru că vei avea ghinion. Toate acestea sunt doar superstiții, de aceea e bine să îți vezi de treabă și să nu crezi ce auzi pe la colțuri.

sursa: playtech.ro