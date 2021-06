Tensiuni în boxul albaiulian: Accesul lui Andrei Dărămuș în sala de box ”Nicolae Linca” refuzat de către Nicu Paștiu. Ce declară sportivul – antrenor

27.05.2021 : La sediul CS Unirea Alba Iulia, Corneliu Mureșan, Nicu Paștiu, Andrei Dărămuș, Gheorghe Lucian Râșniță și Marius Tușineanu, au ajuns la concluzia că o colaborare între cei prezenți nu poate duce decât la noi performanțe în boxul albaiulian. Astfel lui Andrei Dărămuș îi era conferit un dublu statut: cel de sportiv, dar și cel de antrenor al clubului. Acesta și-a obținut carnetul de antrenor în descursul acestui an.

“Dialogul și respectarea opiniilor celorlalte persoane sunt cheia rezolvării oricăror divergențe și sunt obligatorii pentru obținerea celor mai bune rezultate. Astăzi am făcut primul pas pentru ca CS Unirea Alba Iulia să aibă doi antrenori de box – Nicolae Paștiu și Andrei Dărămuș. Sunt convins că vor îmbina cu succes vasta experiență cu energia tinereții! Aceștia vor avea același scop: selecția și pregătirea pugiliștilor, respectiv participarea cu ei la competiții interne și internaționale și câștigarea de medalii pe plan național și internațional. Am convingerea că față în față, la masa discuțiilor sincere și oneste, găsim cele mai bune soluții. Marii beneficiari de pe urma lor trebuie să fie cei care vor să facă performanță în box. Ei trebuie să fie pregătiți de ce mai buni antrenori, așa cum se întâmplă acum. Andrei Dărămuș își continuă activitatea și în calitate de sportiv. CS Unirea Alba Iulia rămâne clubul sportiv numărul 1 al județului din toate punctele de vedere!” a fost postarea directorului CS Unirea Alba Iulia, Corneliu Mureșan, pe o pagină de socializare la momentul respectiv.

„Amiabila” nu a ținut, tensiunile dintre cei doi antrenori de box de la CS Unirea Alba Iulia au reapărut, după ce Nicu Paștiu „a pus lacăt” pe sala ”Nicolae Linca” și dorește ca noul antrenor, Andrei Dărămuș, să antreneze doar sub supravegherea sa, deși acesta a fost confirmat oficial de președintele Corneliu Mureșan și în 27.05.2021 nu a fost precizat nimic în acest sens.

„Alături de Gheorghe Lucian Râșniță și Marius Tușineanu am început o campanie de recrutare a tinerilor înspre practicarea sportului ce a adus într-atât de multă glorie orașului nostru și României. Tot ceea ce îmi doresc este să fiu lăsat, așa cum ne-am înțeles, să antrenez între orele 18:00 și 20:00, să fiu lăsat să contribui la viața boxului albaiulian, nimic mai mult.

Am încasat în cariera de pugilist multe lovituri, am trăit și momente minunate, dar faptul că nu sunt lăsat să fac pasul către cariera de antrenor a reprezentat o imensă durere, am să mă ridic și am să merg mai departe, cum am făcut de fiecare dată. Mă simt jignit, îi apreciez și îi respect performanțele domnului Nicu Paștiu, iar deopotrivă cred că și dânsul ar trebui să aibă încredere că am să fiu un antrenor bun, nu consider ca am nevoie de supravegherea dânsului.

Nimeni nu este veșnic, domnul Paștiu trebuie să conștientizeze faptul că eu doresc doar să ajut, să se facă un schimb de generații de antrenori ce inevitabil o să vină, palmaresul boxului albaiulian trebuie respectat și totodată este necesar să facem tot ceea ce ne stă în putință să îl îmbunătățim. „, declară Andrei Dărămuș în exclusivitate pentru ZiarulUnirea.ro .

Traian Vâjdea este unul dintre campionii albaiulieni ce au adus glorie României, câstigând titlul de Vicecampion Mondial de Tineret în 1994 la Istambul, precum și multiple campionate naționale ulterior.

„Îl cunosc extrem de bine pe domnul Nicu Paștiu și aș putea să spun foarte multe, unele bune și altele rele, dar nu este cazul acum, nu acesta este scopul discuției. L-am învățat pe Andrei Dărămuș multe cu privire la box, i-am transmis din experiența mea acumulată în timp, am considerat aceasta o datorie pe care fiecare pugilist o are față de sportul pe care îl practică sau l-a practicat : să transmită generațiilor următoare, să contribuie la viitoare posibile performanțe.

L-am „crescut” pe Dărămuș, cum s-ar spune. Nu vin astăzi aici să zic că el neapărat trebuie să fie antrenor, deși cred în el până la capăt, dar este necesar ca secția de box să aibă mai mult de un antrenor, nu trebuie să asistăm și să ne uităm cum această ramură sportivă apune în Alba doar pentru că cineva e interesat să o țină numai pentru el.

După meciul meu de retragere din 2006 am încercat să fac la rândul meu pasul către o carieră de antrenor, aceași persoană ce îi pune bețe în roate lui Dărămuș mi-a pus și mie atunci. Tensiunile astea, interesele și orgoliile nu fac decât să afecteze boxul, nu își au locul, te-ai aștepta la mai mult din partea cuiva cu o bogată experiență sportivă și de viață !” declară fostul Vicecampion Mondial de Tineret, Traian Vâjdea, pentru ZiarulUnirea.ro

Andrei Dărămuș promite să revină cu un interviu amănunțit despre intențiile sale cu privire la cariera de antrenor, după ce apele se mai domolesc în boxul albaiulian și tensiunile au să dispară, este încrezător ca situația va avea o rezolvare într-un final.

„CS Unirea Alba Iulia este pentru mine o a doua casă, am boxat cu mândrie pentru acest club și o să continui să o fac. Am purtat în suflet orașul și țara, doresc ca și alții după mine să o facă, iar eu să fiu unul dintre cei care îi călăuzește, merit asta și o spun fără nici o lipsă de modestie !

Deocamdată nu înteleg logica aceastei situații, în sensul în care dacă un al doilea antrenor nu este tolerat de către domnul Nicu Paștiu, nu este acordată nici o șansă, la ce să ne așteptăm atunci când dânsul o să se retragă? Să punem „lacăt” pe boxul albaiulian?

În momentul de față, după cum bine știți, Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia este condus de un adevărat profesionist, un om ce se „bate” pentru absolut toți sportivii și cei ce fac parte din club, sunt sigur că acesta va găsi o rezolvare, am încredere în domnul Corneliu Mureșan, mi-ar plăcea să antrenez acasă la CS Unirea Alba Iulia, dar dacă nu este cu putință nu am să renunț la visul meu !

În încheiere doresc să transmit un mesaj părinților din Alba Iulia, să îmi fac datoria către box și sport în calitate de antrenor : lăsații pe cei tineri să vină la sala de box, acest sport te disciplinează, te educă, te face mai puternic și poate să aducă un aport deosebit înspre buna creștere a unor generații ce tind să fie dependente de dispozitive și uneori au probleme sociale, precum ar fi fenomenul de bullying.” , declară Andrei Dărămuș în exclusivitate pentru ZiarulUnirea.ro