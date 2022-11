Țeapă cu diplome false, în Alba. Ce pedeapsă a primit femeia care a înșelat mai mulți oameni cu peste 20.000 de lei

DRAMA locuitorilor din Ucraina, prin ochii unui albaiulian care a mers cu ajutoare în zona Kievului: „Copiii își vindeau jucăriile pentru a strânge bani pentru soldați”

„O situație copleșitoare”. Acesta este sentimentul cu care s-au întors de la Kiev, membrii unei delegații a Crucii Roșii Române Filiala Alba ne-a declarat Adrian Dușa pentru Ziarul „Unirea”.

La începutul lunii noiembrie, cei de la Crucea Roșie Filiala Alba au fost în Ucraina, la Kiev, unde au dus peste 26 de tone de produse, în valoare totală de peste 1.500.000 de lei. De menționat faptul că acesta este primul transport însoțit de angajații Crucii Roșii din județ, celelalte fiind doar trimise.

„Experiența trăită de către echipa Crucii Roșii Filiala Alba în cele patru zile de deplasare a fost copleșitoare, urmele lăsate de bombardamente pe străzi, clădiri și în vieţile oamenilor fiind mult peste imaginația noastră. Imaginează-ți că noi am plecat din Kiev să venim spre casă și ne-am oprit la un moment dat să alimentăm unde am văzut niște copilași care stăteau în față la un magazin cu o tarabă improvizată și am mers cu un coleg vorbitor de limbă ucraineană să văd ce fac la 2 grade afară și în ploaie. De fapt ei își vindeau jucăriile pe care nu le mai foloseau pentru a strânge bani pentru soldații care luptă în armata ucraineană. A fost o chestie foarte mișcătoare pentru mine”, a precizat Adrian Dușa.

Cei de la Crucea Roșie din Kiev i-au întâmpinat cu bucurie, împărtășindu-le din demersurile realizate în sprijinul oamenilor din comunitate, precum și din nevoile pe care în continuare le resimt.

„Am dus acolo două tiruri cu multe produse. Lapte praf, saci de dormit, lenjerii de pat, pături, articole igienico-sanitare, gata ambalate, cutii pregătite cu tot ce trebuie în ele. Am dus apă, aproximativ șase paleți și totodată, foarte multe produse medicale. Mă refer aici la tărgi, genți de prim ajutor complet echipate, feșe, comprese, deci plaja aceasta medicală am acoperit-o foarte bine, au fost multe alte produse foarte scumpe și de asta valoarea a ajuns la aproape 300.000 de euro. A fost o experiență de neuitat pentru noi, mai ales că de când intri în Ucraina observi și în stânga și în dreapta, în toate localitățile, atât la intrare, cât și la ieșire, peste tot sunt fortificații militare pregătite pentru soldați și este foarte multă armată pe străzi”, a mai precizat Adrian Dușa.

450.000 de oameni locuiesc fără curent

Adrian Dușa și echipa lui s-au cazat la „un hotel fără curent pentru că în Kiev sunt 450.000 de oameni care nu au curent, deci efectiv acele gospodării nu au curent, iar pentru cele care au, este raționalizat. Ai acum curent, peste două ore nu mai ai și tot așa. Iluminatul public este foarte slab, abia îți vezi picioarele cum mergi, dar oamenii sunt învățați să trăiască în acele condiții. Dar au un sistem bine pus la punct atunci când sunt alarme de bombardament. Fie se pornește alarma de pe clădiri și toată lumea este nevoită și obligată să intre la subsol, în buncăre și în metrouri, fie primesc pe telefon o notificare”.

„Oamenii sunt totuși optimiști că va fi bine, din ceea ce am văzut noi. Bine, și ei sunt supărați și traumatizați de bombardamente și de situațiile prin care au trecut, cel puțin în zona Kiev unde am fost noi. Acolo deja oamenii erau sătui de bombardamente, adică se întrebau când se mai termină odată, dar viața își urmează cursul și ei își făceau treaba așa cum puteau, în condițiile alea de război. Sunt 200.000 de refugiați din zonele de conflict, la care se mai adaugă încă aproximativ 200.000 de oameni care au avut direct de suferit în urma acestui conflict, în sensul că și-au pierdut locurile de muncă sau soții lor au plecat la război și nu mai au venituri suficiente. Sunt persoane care cer efectiv ajutor Crucii Roșii, iar acolo sunt 12 centre pentru refugiați de unde se distribuie toată ziua alimente, pături sau ce se mai primește. Ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost faptul că oamenii își continuă viața așa grea cum e ea. Am văzut totodată o piață unde erau atunci 11.076 de stegulețe care simbolizau numărul de victime în urma acestui război”, a mai precizat Adrian Dușa.

Cristina GANGA