TAXA AUTO mascată în scheme financiare de contribuție. PNRR ne obligă să întinerim parcul auto: „Cine nu îndeplinește normele va plăti”

Cum a apărut în spațiul public informația că premierul Cîțu a fost arestat pentru că a condus beat?

Cei de la ONG-ul Legalizam.ro au făcut publică informația conform căreia actualul premier al României, Florin Cîțu, a făcut pușcărie în SUA, timp de 2 zile, după conducerea sub influența alcoolului sau a stupefiantelor.

Încă din preambulul materialului, cei de la Legalizam.ro recunosc faptul că această informație survine din tabăra apropiaților lui Ludovic Orban.

”Motivul pentru care aceasta știre despre prim-ministrul României iese la iveala dupa 20 de ani, este că Florin Cîțu candidează pentru postul de președinte al PNL. Datorită acestui fapt, sursele noastre politice, care susțin contracandidatul domnului Cîțu, au început să îi sape groapa și ne-au furnizat această informație pe care noi o considerăm de interes public.”

„Acum 20 de ani. A fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani (…) Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație. Apare acum, în competiția internă din PNL”, a spus Florin Cîțu.

Sursa: stiripesurse.ro