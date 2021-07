Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2021, ANULAT, din cauza vremii TOTAL nefavorabile

Ediția din acest an a Târgului de Fete de pe Muntele Găina, cea mai mare și cea mai cunoscută sărbătoare populară în aer liber din România, a fost anulată din cauza vremii total nefavorabile, decizia fiind luată pentru a nu pune în pericol viața participanților.

Ediția din acest an a Târgului de Fete de pe Muntele Găina, cea mai mare și cea mai cunoscută sărbătoare populară în aer liber din România, a fost anulată din cauza vremii total nefavorabile, decizia fiind luată pentru a nu pune în pericol viața participanților.

Precizăm că zona Munților Apuseni a intrat vineri sub avertizare cod roșu de vreme severă iminentă, inundații, ploi torențiale, frecvente descărcări electrice, mai multe localități din zonă fiind deja grav afectate de viituri. Avertizarea a rămas valabilă și pentru ziua de sâmbătă. În acest context, organizatorii Târgului de Fete, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena”, au cerut Comandamentului Județean pentru Situații de Urgență să analizeze dacă sărbătoarea poate sau nu să mai fie organizată în condiții de siguranță pentru participanți, iar în urma consultărilor s-a decis anularea evenimentelor programate pentru sâmbătă și duminică pe Muntele Găina.

Măsura s-a bazat, în special, pe faptul că manifestarea ar fi adunat mii de participanți din cel puțin 5 județe (Alba, Hunedoara, Bihor, Arad și Cluj), dar și pentru că drumul de acces pe Muntele Găina nu mai prezintă siguranță de trafic. De asemenea, numărul forțelor implicate în organizare (staff și tehnicieni de scenă, artiști, meșteri tradiționali, angajați de la ambulanță, jandarmerie, poliție, ISU sau muncitori care asigură alimentarea pe munte cu apă potabilă și cu energie electrică) nu mai poate fi asigurat din cauză că multe instituții și-au mobilizat oamenii în zonele afectate de inundații. Nu în ultimul rând, logistica de organizare a evenimentului a fost grav afectată în timpul Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte” de la Câmpeni. Astfel, pentru a nu pune în pericol participanții care ar fi urcat pe munte și personalul implicat în organizare, autoritățile din Alba au decis anularea târgului.

„Cu tristețe în suflet, dar cu cea mai mare responsabilitate, am decis să anulăm ediția din acest an a Târgului de Fete de pe Muntele Găina pentru a nu pune în pericol viața participanților. Este o decizie grea, care a fost cântărită serios și care a fost necesară pentru siguranța participanților, dar și a celor câteva sute de persoane implicate în organizare. După cum știți, asupra Munților Apuseni s-a revărsat o adevărată urgie, iar zona se află sub cod roșu de inundații. Pe Muntele Găina, aproape în fiecare an, vremea a fost imprevizibilă, iar o furtună care s-ar porni în timpul manifestărilor ar putea avea consecințe extrem de grave.

Tuturor celor care iubesc tradițiile românești și își programaseră să participe la Târgul de Fete le spunem că anul acesta păstrăm sărbătoarea în suflete, cu speranța că ne vom reîntâlni cu siguranță, anul viitor, pe Muntele Găina. Din punct de vedere uman, trebuie să menționăm faptul că sâmbătă și duminică, chiar dacă ar fi numai soare pe munte și vreme frumoasă, ar trebui să fim, cu toții, cel puțin cu gândul și sufletul, alături de numeroasele familii care au fost grav afectate, în ultimele zile, de calamități”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina este cea mai mare sărbătoare românească în aer liber, fiind un brand al județului Alba, dar și al tuturor românilor. Ediția din acest an a sărbătorii era programată sâmbătă și duminică, 17 – 18 iulie 2021, pe platoul de pe Muntele Găina, la o altitudine de peste 1400 de metri. În program erau incluse concerte de muzică populară, ușoară și folk, expoziții de fotografie, proiecții de film, recitaluri cu muzică de fanfară, dar și un târg al meșterilor populari din zonă.

Echipa Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba