SURSE: Lista posibililor candidați ai Alianței USR PLUS la primăriile din județul Alba, pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020

Alianța USR PLUS Alba se pregătește pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020. Deja au conturată o listă cu circa 60 de candidați pentru primăriile localităților din județul Alba.

În temeiul transparenței și a bunelor relații pe care cei din Alianța USR PLUS Alba le au cu ziarulunirea.ro, aceștia ne-au pus la dispoziție (pe surse) situația actuală a candidaților care vor intra în luptă pentru primăriile din județ.

La Consiliul Județean Alba, din partea Alianței va candida Mihail David, președintele PLUS Alba, iar situația actuală pe fiecare UAT este cea din lista de mai jos, cu mențiunea că ea poate suferi încă modificări.

Cel mai probabil, atunci când lista va fi definitivă, USR PLUS Albava anunța oficial toți candidații la primăriile din județ.

Lista posibililor candidați ai Alianței USR PLUS pentru alegerile locale din 27 sepptembrie 2020

Alba iulia – Gabriel Plesa USR Acord

Sebes – Ioan Anghel USR Negocieri blocate de PLUS! Ambele organizatii vor sa mearga seprat. Presedintele comunitatii PLUS Sebes a anuntat ca demisioneaza impreuna cu toata organziatia daca se merge impreuna la alegeri!!!

Cugir – Flavius Serediuc USR Acord Acord 14.05.2020

Aiud – Dragos Crisan USR Acord Sondaj candidați primărie

Ighiu – Nicolae Bolea PLUS Acord

Zlatna – Cristi Campean USR

Campeni – Gigi Haiduc PLUS Negocieri in impas – probabil vor ajunge la național

Lupsa – Radu Penciu USR

Baia de Arieș – Mocanu/ Bianca Olar PLUS Cautare candidati mai buni

Salciua – Ioaniciu Vasile USR

Posaga – Lupu Dumitru USR

Ponor – Marian Sabin USR

Șibot – Ovidiu Ferchian USR

Vintu de Jos – Alina Coltor / Ciprian Boța USR/PLUS Acord Sondaj candidați primărie

Cut – Vasilca Gheorghe USR

Sasciori – Mancinic Florin USR

Șpring – Cosmin Popa USR

Cergau – Viorel Rascovici USR

Cricau – Darius Iacsa USR

Ciurulesa ?

Mogos – Radu Negru USR

Ocna Mures – Jurca Marius PLUS

Lunca Mures – Pustian Petru USR

Blaj – Boitor Mihai USR

Craciunelul de Jos – Lista de consilieri USR

Sona – Lista Consilieri USR

Metes – Ghiura Alin USR

Jidvei ?

Cetatea de Balta – Lista consilieri USR

Mihalt – Salcau Ioan USR

Bucerdea Granoasa – Da USR

Rosia de Secas – Nicolita Corlaci USR Candidatul PLUS a fost refuzat de USR, fără negoicieri încă

Unirea – Florin Alexa /Petronel Todea USR/PLUS Acord Sondaj pentru primar / consilieri paritate . Deschide lista partidul care nu are candidatul la primărie!

Abrud – Bogdan Furdui USR fără negoiceri încă

Rosia Montană USR

Galda de Jos – Petru Constantin Marie PLUS

Santimbru – Catalin Coman PLUS

Daia ?

Almasu Mare – Marius Rof USR

Ciugud ?

Ohaba

Berghin Nu

Dostat Nu

Gârbova Nu

Lopadea Noua Nu

Livezile Nu

Rimetea Nu

Ocolis – Șerban Mihai USR

Ramet – Nu

Noslac – Nu

Farau – USR

Cenade – Nu

Bistra – Ionica Gligor PLUS

Bucium ?

Vidra – Gheorghe Dragoiu PLUS

Sohodol – Trif Nicolae / Cosmin Nicolae Furdui USR / PLUS

Vadu Moților Nu

Albac – Vasile Popa PLUS

Horea – Posibil PLUS

Scarisoara Nu

Garda Nu

Arieseni Nu

Sugag Lista consilieri

Blandiana Nu

Pian Posibil

Salistea Andreea Suvaiana USR

CERU Bacainti Nu

Intregalde Nu

Miraslau – Renata Giurgiu USR

Radesti Nu

Stremt – Dorel Lazar PLUS

Avram Iancu – Cristian Buzgar PLUS

Sâncel – Salcudean Dan USR