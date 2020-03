SURSE: Când USR + PLUS dă cu minus! Pleșa, „primadona” USR-iștilor, acuzat de traseism de 32 de membri PLUS

Când USR + PLUS dă cu minus! Pleșa, „primadona” USR-iștilor, acuzat de traseism de 32 de membri PLUS

Se pare că în Alba Iulia, alianța 2020 USR PLUS a început să dea cu minus. Potrivit surselor noastre, 32 de membri ai PLUS Alba au inițiat o petiție care a ajuns deja pe masa Comisiei de integritate de la nivel național, a USR PLUS. Oamenii din PLUS, semnatari ai sesizării, potrivit surselor noastre, se plâng că transferul de la PNL, al vedetelor Pleșa, Simion și Popescu, nu ar fi tocmai koșher, USR clamând în spațiul public criterii de integritate și moralitate în ce privește traseismul politic. Nu de puține ori USR-iștii, chiar și cei din Alba, au fost foarte vehemenți pe rețelele de socializare, apostrofându-i pe cei din alte partide că promovează traseismul politic.

Sigur, petiția PLUS-iștilor din Alba e o chestiune internă a alianței, dar potrivit surselor noastre, apele s-au tulburat puțin, iar USR-iștii din Alba „au luat foc” acuzându-i pe PLUS-iști că vor să blocheze candidatura „primadonei” Pleșa la primăria Alba Iulia, proaspăt transferat de la PNL.

Tensiunile din cadrul alianței sunt mai vechi în Alba. Nu de mult timp, potrivit surselor noastre, pe grupurile interne ale USR, aceștia îi acuzau pe cei de la PLUS că sunt apropiați de fostul PDL și că au participat la o întâlnire care a avut loc la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Alba, între câțiva oameni de afaceri și politicieni din PNL Alba. Conflictul a izbucnit în public, culminând cu un comunicat stupid al USR, în care era criticată întâlnirea, întrucât nu ar fi fost publică!

Comunicatul, în esența lui, de o stupizenie rar întâlnită, pleca de la o premisă falsă, ignorându-se o chestiune elementară: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură este un ONG, adică o organizație prin excelență privată, iar întalnirea a avut loc la sediul acesteia. Evident, e la aprecierea organizatorilor unei întâlniri private pe cine invită, cu cine stau la masă sau cu cine dansează (ipotetic vorbind)! E irelevant faptul că la întâlnire participă persoane publice (politicieni), caracterul privat al acesteia e indubitabil.

La rândul lor, potrivit acelorași surse, semnatarii petiției sunt nemulțumiți de traseismul promovat în USR Alba, în partid, pe lângă cei trei PNL-iști, s-au mai transferat și politicieni de la alte partide, deși partidul clamează în public, în mod constant, principii de integritate, nu de puține ori membri și apropiați ai USR, „spurcandu-i” pe facebook pe PNL-iști și pe PSD-iști pentru „achizițiile” de traseiști.

Probabil tensiunile din USR – PLUS Alba vor fi soluționate la București. Ori, de ce nu, USR Alba poate să primească traseiști politici pentru că îi spală, de acum, celebrul… Ariel!