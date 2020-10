SURSE| Alianța USR-PSD pentru o majoritate în Consiliul Local Alba Iulia s-a ”împiedicat” de PLUS

Alianța USR-PSD pentru o majoritate în Consiliul Local Alba Iulia s-a ”împiedicat” de PLUS

Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia și Alianţa USR PLUS au negociat în aceste zile o majoritate pentru Consiliul local Alba Iulia. După ceva tatonări timide cu PNL, reprezentanţii alianţei au avut sâmbătă seara o întâlnire cu cei ai PSD.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, USR PLUS ar fi trebuit ca până duminică la ora 12 să le dea celor de la PNL un răspuns cu privire la formarea unei alianțe, implicit a unei majorități în Consiliul Local Alba Iulia.

Se pare că USR ar fi bătut palma cu PSD, pentru o majoritate în Consiliul local Alba Iulia. USR PLUS are şapte consilieri locali, în timp ce PSD deţine patru aleşi. Majoritatea de 11 consilieri este una la limită, foarte fragilă. PNL deţine nouă funcţii, în timp ce ultima aparţine unui consilier independent.

Reprezentanţii Alianţei nu au mai aşteptat finalizarea negocierilor cu PNL şi s-au întâlnit sâmbătă seara cu liderii PSD la sediul firmei private la care este acţionar noul primar al municipiului, Gabriel Pleşa (USR PLUS). Pentru funcțiile de viceprimari ar fi urmat să fie susținuți Emil Popescu din partea USR și Bogdan Medrea de la PSD.

Alianța USR-PSD pentru Consiliul Local Alba Iulia s-a ”împiedicat” însă de PLUS. Surse politice din cadrul partidului condus de Dacian Cioloș au confirmat pentru ziarulunirea.ro că PLUS nu va vota un candidat al PSD pentru funcția de viceprimar la Alba Iulia. De altfel, ieri seară un reprezentant al PLUS Alba i-ar fi contactat pe cei din PNL solicitându-le un răgaz pentru negocierea și formarea unei eventuale alianțe. Reamintim că PLUS are 3 consilieri locali la Alba Iulia din cei 7 ai Alianței USR PLUS.

Ce s-ar putea întâmpla astăzi la ședința de Consiliu Local? Dacă lucrurile nu se schimbă până la ora acesteia cel mai probabil se va putea alege doar un viceprimar. Asta, dacă PSD votează candidatul USR, iar PLUS nu îl votează pe cel al social-democraților. Nu este exclusă varianta ca astăzi sa nu fie ales niciun viceprimar, lucru care s-a mai întâmplat în urma cu 4 ani la alte consilii locale, urmând să se facă o nouă ședință de CL.