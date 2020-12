Superstiţii de Anul Nou. Ce să faci şi ce să nu faci ca să îţi meargă bine la anul

Adevărate sau nu, câți dintre noi trecem indiferenți pe lângă o superstiție? Fie că știm de ea din copilărie sau din tradiția populară, fie că auzim de una nouă, tot suntem cu atenția mărită și cu ochii în patru, interesați să ținem măcar un pic cont de ea.

Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tărieîn unele superstiții ce țin de ieșirea dintr-un an și intrarea în noul an. Ideea de bază care ne dirijează pe toți de Revelion și în prima zi a noului an este că așa cum se întâmplă evenimentele din acea noapte dintre ani și de a doua zi, așa îți va merge și ție în noul an.

Citește și: obiceiuri de anul nou

Studiile arată că mulți oameni fac diverse fapte, care mai de care mai bizare, ca să fie siguri că au invitat norocul în viața lor și că au izgonit ghinionul și problemele anului ce trece.

Iata mai jos cele mai cunoscute superstiții internaționale de care poți ține cont și tu pentru noaptea de Revelion și prima zi din noul an. Sau nu! Tu alegi, noi doar ți le prezentăm.

Unele sun t populare, altele amuzante iar altele pur și simplu uluitoare:

Poartă haine noi, preferabil roșii

Mulți oameni cred cu tărie în credința conform căreia de Anul Nou trebuie să ai haine noi pe tine. Vestimentația de culoare roșie este preferata tuturor pentru că roșul este o culoare veselă și cu siguranță atrage un viitor mai fericit pentru cel ce o poartă.

Să nu care cumva să plângi!

Se spune că este bine să evităm să plângem sau să spargem lucruri sau să le stricăm de supărare în prima zi a noului an, dacă nu vrei să te urmeze tot anul acest tip de comportament.

Vorbește frumos și nu înjura

Oamenii au credința că trebuie să ne purtăm civilizat, să ne abținem de la răutăți, de la înjurături sau de la invocarea morților sau a poveștilor cu stafii în noaptea dintre ani, ca să avem noroc în anul care vine.

Bebelușii de an nou – cei mai norocoși

Copiii născuți pe 1 ianuarie au noroc cu carul de-a lungul întregii lor vieți, așa se spune. Așadar, aviz amatorilor! Dacă aveți ocazia să nașteți în prima zi din an, nu ezitați!

Dacă pleacă banul din casă, îți pleacă norocul

În mai multe orase, oamenii nu lasa banii, bijuteriile sau obiectele valoroase sa iasa din casa lor de Anul Nou. Mai mult, se spune ca e bine sa nu platesti facturi si sa nu imprumuti nimic de 1 ianuarie. Oamenii merg pana acolo incat nici gunoiul nu il duc in prima zi a noului an si nici cu aspiratorul nu dau, ca sa fie siguri ca nimic nu iese din casa lor in acea zi.

Daca ai de oferit cadouri pe 1 ianuarie si le ai in masina din 31 decembrie, superstitiile spun ca mai bine lasi cadoul in masina ca sa nu fie nevoie sa il scoti din casa de 1 ianuarie. Iar daca nu ai incotro si chiar trebuie sa scoti ceva din casa in aceasta zi, ideal e ca inainte de asta sa iti intre cineva in casa cu un cadou.

Toate aceste masuri, unele absurde, sunt facute in numele credintei de a nu lasa norocul si bunastarea sa ti se scurga din casa tot anul.

Lasă vechiul an să iasă

La miezul noptii, toate usile casei trebuie sa fie deschise ca sa lasam vechiul an sa fuga si sa nu mai ramana nimic din ce a fost neplacut din el, la noi in casa.

Îndeasă-ți portofele, umple-ți dulapurile

Exista credinta ca vei atrage prosperitatea in casa ta in noul an daca el te gaseste cu portofelul plin de bani si cu dulapurile ticsite cu alimente. Daca ai portofelul gol sau dulapurile saracacios echipate cu produse, asta indica un an mai modest financiar.

Nu spăla vase

In unele culturi, daca speli vase sau rufe, deci faci „laturi” in ziua de an nou, se spune ca e semnul unei morti in familie in anul ce vine. Multi oameni nici nu se spala pe cap pe 1 ianuarie din acest motiv.

Muncește și tu ceva pe 1 ianuarie

Se spune ca daca prestezi o mica activitate pe domeniul tau profesional in prima zi a noului an este foarte bine pentru ca asta asigura o avansare in cariera. Dar nu e la fel de bine, ba chiar aduce ghinion sa incepi un proiect serios nou profesional in aceeasi zi.

Nu te da înapoi de la gălăgie

Oamenii cred ca cel rau si slujbasii sai mereu au urat galagia foarte mare si sunetele foarte stridente. Asadar, ca sa ii sperii, poti sa fii cat de galagios vrei si poti de Revelion, cand noul an vine. Din acest motiv se spune si ca bat clopotele la biserica.

Scapă de datorii

Plateste-ti facturile si datoriile inainte de Revelion ca sa nu ai ce datora nimanui in noul an, asa spune o superstitie. Asta daca nu ai vreun credit la banca pe vreo 20 de ani cel putin.

Pupă-te la miezul nopții

Exista credinta puternica ca de vei reusi sa te saruti cu perechea ta fix la miezul noptii, atunci relatia voastra va continua si va deveni si mai solida pe tot anul ce vine. Iar daca nu o veti face, veti avea un an rece din punct de vedere al relatiei voastre.

Primul sosit în casă, fără platfus

Nu trebuie sa iesi primul din casa in prima zi din noul an inainte sa iti intre cineva in casa. Acest cineva care iti calca pragul se spune ca nu trebuie sa aiba platfus, sa priveasca sasiu si sa aiba sprancene impreunate pe mijlocul fruntii. Si daca tot vine, ar fi bine sa aduca si un cadou. Asa spune superstitia.

De unde bate vântul

Directia de unde bate vantul pe 1 ianuarie spune multe despre anul ce tocmai incepe. Vantul din sud anunta vreme bine si vremuri prospere in timp ce vantul din nord anunta vreme rea anul ce vine. Vantul dinspre est anunta calamitati naturale iar vantul din vest anunta bogatie de lapte si peste pentru toata lumea dar si moartea unei persoane de mare importanta nationala. Daca nu bate deloc vantul, e semn de bucurie si prosperitate tot anul.

Dansează în jurul pomului

Daca dansezi in aer liber, indeosebi in jurul unui copac in ziua de 1 ianuarie este o cale sigura de a atrage spre tine norocul in dragoste, prosperitate si sanatate in urmatoarele 12 luni.

Vrei soț? Uită-te pe geam de anul nou

Se spune ca daca in ziua de an nou o fata necasatorita se trezeste si se uita pe geam si vede un barbat, acesta este semnul ca in acel an ea se va casatori (evident, nu cu barbatul de pe strada).

Scurge sticla

Poti sa te asiguri de noroc in noul an daca scurgi tu ultimele picaturi din sticla de sampanie cu care intampini Noul An. Cel putin asa zic superstitiile!

Cu sau fara sfaturile izvorate din cele mai traznite superstitii de an nou, noi iti dorim sa ai un an nou imbelsugat si fericit!