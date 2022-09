Suntem campioni la sărăcie: Eurostat anunță că avem printre cele mai mari rate ale inflației

LET`S DO IT ROMANIA! – 2022: Albaiulienii, așteptați în număr cât mai mare pentru a ajuta la curățenie. Punctele de întâlnire în Alba Iulia

Let’s Do It, Romania! organizează anul acesta Ziua de Curățenie Națională pe 17 septembrie, împreună cu alte 190 de țări, unite într-o misiune comună: o lume cu mai puține deșeuri.

Din 2010 până în prezent, peste 2 milioane de voluntari au participat la acțiunile și proiectele asociației Let’s Do It, Romania!, oameni care și-au adus contribuția la a avea o natură mai curată.

Voluntarii din Alba, Argeș, București/Ilfov, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ialomița, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea sunt așteptați pe 17 septembrie să strângă deșeurile din natură și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă fapte bune. Doritorii se pot înscrie pe https://membership.letsdoitromania.ro/access/login/. Pentru informații suplimentare, pot contacta coordonatorii județeni https://letsdoitromania.ro/contacte/.

Pentru mai multe informații, doritorii o pot contacta pe Laura Brădilă – coordonator Lets do it, România! – județul Alba. [email protected]

Partenerii instituționali care se alătură Zilei de Curățenie Națională sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Apele Române, Romsilva.

La nivelul județului Alba, următoarele puncte de întâlnire au fost anunțate:

Abrud Pepiniera Bucium Cerbu –ora 10:00 10:00 Aiud Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, ora 9:00 9:00 Aiud Padurea Sloboda , ora 8:00 8:00-10:00 Alba Iulia strada Alexandru Ioan Cuza, pe partea stângă a podului de peste râul Ampoi, ora 8:00-100 8:00-10:00 Alba Iulia Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, adresă: str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18, Alba Iulia ora 8:00 8:00-10:00 Alba Iulia Pe strada Gheorghe Șincai – în dreptul magazinului Dedeman, ora 8:00-10.00 8:00-10:00 Baia de Arieș Primaria Oraș Baia de Arieș, piața Băii, nr.1, ora 9:00 9:00-10:00 Blaj Baraj Acumulare Oasa , Gurile Prigoanei 9:00 9:00-10:00 Blaj Padurea Bucerdea Granoasa, ora 9:00 9:00 Cugir Cugir, Victoriei, nr. 9 :00 9:00 Cugir Baraj Râul Mare ora 9:00 9:00-10:00 Cugir Baraj Rândunica ora 9:00 9:00 CÂMPENI PRIMĂRIA ORAȘ CÂMPENI str. Avram Iancu, 5 , ora 9:00 9:00-10:00 Câmpeni Gară Mocănița Câmpeni , ora 10:00 10:00 Daia Română Primăria Daia Româna -Str. Principala, nr. 326, ora 9:00 9:00-10:00 Glogoveț Glogoveț, ora 9:00-10:00 9:00-10:00 Gârda Gârda de Sus centru, ora 9:00-10:00 9:00-10:00 Gârda Drum forestier Vârciorog, ora 9:00 9:00 Ighiu Ighiu -centru, ora 10:00 10:00 Izvorul Ampoiului Canton Silvic Rosioara , ora 10:00 10:00 Livezile Cheile Valișorii, ora 9:00-10:00 9:00-11:00 Lodroman Lodroman – Stația de pod , ora 9:00-10:00 9:00-10:00 Lunca Școala Lunca, ora 9:00-10:00 9:00-10:00 Ocna Mures Padurea Banta , ora 9:00-10:00 9:00-10:00 Ocna Mures Casa de Cultura „Ion Sângerean” Ocna Mures , ora 10:00 10:00 Pianu de jos Lacul de lângă terenul de Golf, ora 16:00 16:00 Sălciua Gară Mocanita Sălciua, ora 8:00-10:00 8:00-10:00 Teiuș Primăria Teiuș- str. Clujului 80, ora 9:00 9:00 Tăuni -Valea Lungă În fata Bisericii Greco Catolice, ora 8:00-10:00 8:00-10:00 Unirea Unirea – str. Mureșului, nr. 597, ora 9:00-10:00 9:00-10:00 Valea Lunga Școala Gimnaziala ” ion Bianu” Valea Lunga, ora 9:00 9:00 Vinț Valea Vintului, Pod Vurpar, ora 10:00 10:00 zona Barajului Mihoesti DN 75 in zona Barajului Mihoesti, ora 10:00 10:00

”Este o bucurie să ne reîntâlnim cu voluntarii cu ocazia Zilei de Curățenie Națională și să sărbătorim alături de 190 de țări din lume puterea lui împreună și doer spirit. Ne dorim cu toții să trăim într-o țară mai curată, cu ape, munți, plaje și câmpii fără deșeuri și le mulțumim tuturor celor care cred în noi și în misiunea noastră. Ne vedem pe 17 septembrie. Let’s Do It!”, a spus Anamaria Hâncu, co-fondator Let’s Do It, Romania!.

În continuare, Let’s Do It, Romania! îi invită pe cei care doresc să fie parte din schimbare să fie voluntari digitali, adică să marcheze în aplicația TrashOut deșeurile pe care le întâlnesc în natură. Echipa Let’s Do It, Romania! va trimite sesizări autorităților prin platforma 4B, iar în maximum 30 de zile, acestea revin cu un status în ceea ce privește zonele respective.

Companiile care susțin misiunea Let’s Do It, Romania! sunt Johnson&Johnson, Pragmatic Play, Neumarkt și Decathlon.

„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care își propune curățarea deșeurilor din arealele naturale într-o singură zi. “Let`s Do It, Romania!” face parte din initiațiva globală “Let`s Do It World!”, alături de alte 190 de țări din întreaga lume, una dintre cele mai mari mișcări de voluntariat din lume.