Subvenții APIA 2024: Când va fi deschisă aplicația pentru agricultorii care vor să depună cereri

Rabla Clasic și Rabla Plus 2024: Schimbări majore pentru programe anul acesta. Cu cât scade valoarea unui ecotichet Schimbări importante pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus în 2024, potrivit unui nou ordin emis de Ministerul Mediului. Astfel, cuantumul primei de casare şi al ecobonusurilor vor fi modificate. Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2024 […]