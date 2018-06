Studiu: România – cel mai mic preţ la gazul natural, în 2017

Un raport al Eurostat arată că, exprimat în euro, în semestrul doi al anului 2017, România a avut un preţ de 3,1 euro per 100 kWh, cu puţin sub jumătate din preţul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh).

Alte state-membre cu preţuri sub media europeană sunt Croaţia şi Ungaria (3,7 euro), Bulgaria (3,8 euro), Letonia (3,9), precum şi Lituania şi Luxembourg (4 euro).

În acelaşi timp, cele mai mari preţuri au fost înregistrate în Suedia (11,3 euro), Danemarca (8,8 euro), Spania şi Italia (8,7 euro), Olanda (8,2 euro) şi Portugalia (8 euro).

România are, însă, printre cele mai mari taxe aplicate gazului livrat consumatorilor casnici. Astfel, Eurostat a raportat o taxă de 43% în România, a patra cea mai mare rată din Uniunea Europeană. Doar Danemarca (56%), Olanda (51%) şi Suedia (45%) au taxe mai mari.

Sursa: Mediafax

