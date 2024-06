ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2024: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și facilități

Odată cu creșterea temperaturii a început redeschiderea a tot mai multe ștranduri și piscine din județul Alba.

Cel mai bun motiv pentru o escapadă la piscină sunt temperaturile care se apropie sau uneori depășesc 30°C. Atunci când se anunţă arşiţă în toată ţara, piscinele sunt singurele locuri pline de oameni și ne fac să trecem mai ușor zilele călduroase.

Astoria Pool Park

Astoria Pool Park este situat pe DN1, comuna Sântimbru și a devenit încă de la început un punct de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Sub mottoul „Fun happens under the sun”, Astoria Pool Park este un punct de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Centrul dispune de o piscină cu apă încălzită, un jacuzzi exterior și paturi de hidromasaj.

Clienții se pot răcori la „Water Bar”, care oferă un meniu variat de băuturi, inclusiv frozen drinks, pregătite după rețetele proprii ale locației. Complexul are inclusă o zonă pentru servirea mesei, unde se poate opta atât pentru gustări și salate, cât și pentru pizza.

Tarife:

– Luni – vineri: 40 lei

– Sâmbătă – duminică și zile de sărbătoare: 50 lei

Copiii până la 5 ani au accesul gratuit

Oferte speciale

– Ofertă „Happy Hour”: Luni – joi, după ora 16:00: 25 lei

– Abonament 5+1 gratis (valabil în timpul săptămânii, între orele 09:00 – 16:00**)

– Baldachin: 100 lei/ persoană/ zi (include tariful de intrare)

Tarifele includ accesul la piscină și șezlongul, în limita locurilor disponibile. Pentru turiștii cazați la Hotel Astoria, accesul este gratuit.

Program:

– Luni – vineri: 10:00 – 20:00

– Sâmbătă – duminică și zile de sărbătoare: 09:00 – 20:00

Ștrandul Municipal Aiud

Situat pe strada Băilor nr. 2, ştrandul din Aiud este o altă opțiune demnă de luat în considerare în cazul în care te prinde vara acasă!

Ştrandul deţine un bazin pentru adulţi, cu o adâncime de 2,5 m şi o lungime de 35 m, precum şi un bazin cu apă încălzită pentru copii.

Pentru cei care doresc, locația oferă în incintă un bar şi o terasă pentru servirea mesei, la prețuri acecsibile.

Tarife:

Luni – vineri: Până la 14 ani: 25 lei ; Peste 14 ani: 30 lei

Sâmbătă- Duminică: Până la 14 ani: 30 lei; Peste 14 ani: 35 lei

Pentru copiii sub 1 an intrarea este gratuită

Program:

Luni – duminică: 08.00 – 20.00.

Ștrandul de la Zlatna

Ștrandul de la Zlatna este o recomandare potrivită pentru toți cei din împrejurimi.

Situat la iesirea din Zlatna spre Abrud pe partea stangă, lângă Stadionul ”Minaur”, ştrandul are două bazine, unul pentru adulţi şi unul pentru copii.

Vă puteți bucura aici de plaje amenajate din iarbă, nisip, grilaje din lemn semisintetic de exterior precum şi zone de plajă cu pavele pentru şezlonguri.

Tarife:

Adulți: 25 lei/zi

Copii (sub 14 ani) / persoane cu dizabilități: 15 lei/zi

Abonament:

Adulți: 10 intrări / 187,50 lei

15 intrări / 281,25 lei

20 intrări / 375,00 lei

Copii (sub 14 ani) / persoane cu dizabilități: 10 intrări / 112,50 lei

15 intrări / 168,75 lei

20 intrări / 225,00 lei

Program:

Luni – Duminică: 10.00 – 19.00

Bazinele de la Complex Turistic Salonti Draşov

Complexul Turistic Draşov, este situat la circa 35 km. de Alba Iulia, foarte aproape de limita cu judeţul Sibiu şi se poate ajunge atât pe traseul Alba Ilia – Sebeş (A1) – Cunţa – Draşov, cât şi pe traseul Alba Iulia – Drâmbar – Ciugud – Vingard – Draşov.

Complex Turistic Salonti Draşov are amenajate trei piscine, două dintre ele cu apă sărată (fosfato – ioduroasă), benefică pentru afecţiuni ale aparatului locomotor (reumatismale degenerative, abarticulare, post-traumatice) şi pentru afecţiuni ginecologice, gastrointestinale şi hepato-biliare (după cum am citit pe indicatoarele aflate la intrarea în ştrand), iar una cu apă dulce.

În fapt, vorbim despre un bazin cu apă dulce cu dimensiuni de 20/10 metri şi o adâncime de 1.80m.

Un bazin cu apă sărată cu dimensiuni de 20/10 metri şi o adâncime între 1,20 şi 1,80 metri metri

Plus o piscină pentru copii cu apă sărată, cu dimensiunea de 14/7 metri şi o adâncime între 0.80 şi 1.20 metri.

Acest bazin are şi o ciupercă şi 2 tobogane cu aterizare în apă… foarte apreciate de copii.

Complexul deţine, lângă piscina pentru copii şi un loc de joacă destinat celor mici, în care se găsesc tobogane, leagăne şi un castel gonflabil.

Program:

– Luni- duminică: 08:00 – 20:00

Tarife:

– 40 RON ADULȚI

– 30 RON COPII (copii sub 5 ani nu plătesc)

Bazinul Olimpic Alba Iulia

Program

Luni − Vineri: 07.00 – 11.00 / 17.00 – 19.00

Sâmbătă: 07.00 – 21.00

Duminică: 07:00 – 21:00

Tarife:

TARIFE INTRARE BAZIN

-copii, elevi, studenți la zi – 20 lei/2 ore

-adulți – 30 lei/2 ore

ABONAMENTE INTRARE BAZIN

a) copii, elevi, studenți la zi

-cu 10 ședințe – 150 lei – valabil 1 luna

-cu 20 ședințe – 290 lei – valabil 2 luni

-cu 30 ședințe – 420 lei – valabil 3 luni

b) adulți

-cu 10 ședințe – 250 lei – valabil 1 luna

-cu 20 ședințe – 450 lei – valabil 2 luni

-cu 30 ședințe – 630 lei – valabil 3 luni

Program

Luni- vineri: 07:00- 14:00/ 17:00- 20:00

Sâmbătă- duminică: 07:00- 21:00

Piscina ”Hydro” din Blaj

Cei care aleg să se relaxeze aici pot servi și masa în restaurantul amplasat în apropierea piscinei. De asemenea, ”Hydro” dispune și de o terasă cochetă, în apropiere.

Piscina are adâncimea cuprinsă între 1,20 și 1,80 metri, dar are amenajată și o mini-piscină pentru copii.

Program

Luni – Vineri: 08.30 – 23.00

Sâmbătă: 09.00 – 01.00

Duminică: 10.00 – 23.00

Tarife

Luni – Vineri: 30 de lei.

Sâmbătă- duminică: 50 de lei.

Copiii până la 3 ani au accesul gratuit

Baza de Agrement Blaj

Baza de Agrement a municipiului Blaj, situată în Parcul Avram Iancu, se întinde pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi şi dispune de un ştrand pentru adulţi, trei bazine pentru copii, un gazon generos pentru plajă, vestiare, duşuri, wifi, terenuri de sport (unul de tenis pe zgură, altul sintetic pentru fotbal şi baschet), spaţii de joacă şi alimentaţie publică.

Terenurile de sport, spaţiile de joacă, gazonul generos pe care se poate face plajă, spaţiile de alimentaţie publică, internetul gratuit în sistem Wi-Fi şi instalaţia de sonorizare fac din baza de agrement o destinaţie râvnită de blăjeni şi nu numai.

Tarife:

– 20 lei adulți

– 10 lei pentru copiii sub 14 ani

Prețul pentru închirierea unui șezlong este de 5 lei.

Program:

Marți- duminică: 09:00- 20:30

Piscina de la Vila Steaua Nordului – Alba Iulia

Vila Steaua Nordului situată în Alba Iulia, în apropiere de Bazinul Olimpic, oferă o piscină interioară cu saună, un lounge de relaxare și o piscină exterioară cu terasă și grădină.

Accesul la internet Wi-Fi este gratuit.

Cei care aleg să se relaxeze în această locaţie pot servi şi masa. Restaurantul vilei serveşte preparate regionale tradiţionale, precum şi mâncăruri internaţionale.

Tarife:

Luni – duminică: 30 de lei/adulți, iar copiii sub 5 ani au intrarea gratuită.

Program:

Luni – duminică: 09.00 – 20.00

Complexul cu piscine din Bucerdea Grânoasă, ”La Jockson”

Ştrandul „La Jockson” este amplasat pe strada Ion Maiorescu nr. 2, în Bucerdea Grânoasă.

Ștrandul este o recomandare accesibilă pentru cei care doresc să își să se relaxeze sau să aducă un strop de răcoare şi relaxare în zilele toride de vară.

Complexul are două piscine, teren de tenis, loc de joacă pentru copii, teren de volei şi bar.

Program:

Luni-Duminica: 10:00- 21:00

Tarife:

Luni-Vineri: 20 lei

Sambata-Duminica: 30 lei

Copii sub 3 ani au intrarea gratuită

Complexul de Agrement ”Bellavi”, în Ocna Mureş

Complexul de Agrement ”Bellavi” se află la ieşirea din Ocna Mureş spre Noşlac, cam la 6 kilometri de centrul oraşului, după Uioara de Sus.

Complexul cuprinde un lac ce se întinde pe 3 hectare, pentru iubitorii de pescuit, două piscine, una de 26×11 m şi alta de 8x4m, şi două terase.

Vă puteți bucura aici de restaurant și căbănuțe, dacă doriți să msămâneți peste noapte.

Doritorii găsesc aici un meniu ofertant la prețuri decente, bere, răcoritoare, preparare la grill și grătare.

Complexul este deschis începând cu data de 3 iulie.

Tarife

Luni – Duminică:

– 35 lei ADULȚI; 25 lei după ora 16:00

– 25 lei COPII (între 5 și 14 ani); 15 lei după ora 16:00

Program

Luni – Duminică: 10.00 – 20.00

Complexul ”Paradisul Transilvaniei” din Blaj

”Paradisul Transilvaniei” din Blaj, situat pe strada Horea din Blaj, nr. 43, dispune de o piscină elegantă, jacuzzi, un bazin pentru copii, un bar amenajat la marginea piscinei, dar şi un restaurant, unde se poate servi masa.

Piscina se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 250 mp, iar adâncimea este cuprinsă între 1 şi 1,60 metri.

Locaţia le stă la dispoziţie şi celor cu chef de distracţie, aici fiind organizate diverse petreceri, atât publice cât şi private.

Tarife

Luni – Vineri: 50 de lei/persoană; copii între 2 și 7 ani: 30 de lei; copii între 0 și 2 ani au intrare gratuită

Sâmbătă + zile de sărbătoare: 80 lei/ persoană; copii intre 2 și 7 ani: 70 de lei; copii între 0 și 2 ani au intrare gratuită

Duminică: 100 de lei/ persoană, copii între 2 și 7 ani: 70 de lei; copii între 0 și 2 ani au intrare gratuită

Program

Luni – Duminică: 10.00 – 21.00

Sâmbătă: 10.00- 18.00

Băile Sărate din Ocna Mureș

Baza de tratament are o suprafață totală de 6.400 de metri pătrați și cuprinde facilități precum: bazine interioare și exterioare cu apă sărată și dulce, zonă de fitness, restaurant, sală de tratament cu nămol, spații pentru proceduri de fizioterapie, recuperare medicală cu un vârf de până la 700 de proceduri pe zi, vara.

Complexul beneficiază de mai multe cabinete medicale și de vestiare pentru medici și asistente. La bazinul mic de saramură, salinitatea va fi aproape de saturație și o temperatură mai mare, iar pentru cei care vor veni la tratament există și cameră cu băi galvanice, impachetări cu parafină și cu nămol.

Atracția principală sunt cele două bazine mari, unul cu apă dulce, unul cu apă sărată și o temperatură a apei între 28 și 30 de grade. Bazinele sunt impresionante, cel cu apă dulce având o suprafață de 25 pe 25 de metri, iar cel cu apă sărată de 15 pe 25 de metri.

Tarife:

Luni- Vineri

– 60 lei adulți – zi întreagă

– 45 lei adulți – program redus, de maxim 4 ore

– 35 lei copii 7-14 ani – zi întreagă

– 25 lei copii – program redus, de maxim 4 ore

Copiii sub 7 ani – INTRARE GRATUITĂ

Sâmbătă – Duminică și sărbători legale

– 70 lei adulți – zi întreagă

– 45 lei adulți – program redus, de maxim 4 ore*

– 35 lei copii 7-14 ani – zi întreagă

– 25 lei copii – program redus, de maxim 4 ore

Copiii sub 7 ani – INTRARE GRATUITĂ

Program:

Luni: 12.00 – 21.00

Marți- Joi: 9.00 – 21.00

Vineri- Duminică : 9.00 – 22.00

Winner`s Club Ţălnar Alba Iulia



Adâncimea medie: 1,5 m. Este și un bazin pentru copii cu o adâncime de 0,6 metri.

Tarife

De luni până joi tariful unui bilet este de 40 de lei, iar de vineri până duminică tariful de intrare este de 50 de lei, iar copiii până la 6 ani au intrare gratuită.

Program

Zilnic, orele 10.00 – 19.30.

Complex Turistic- Elegant Sebeș

Tot ”departe” de agitația din oraș vă puteți răcori pe timpul verii la piscina cu hidromasaj de la Complex Turistic Elegant, situată pe drumul Dăii, Sebeș.

Program

Luni- duminică: 09.00- 20.00

Tarife

Luni- vineri:

– 40 lei ADULȚI 40 lei; după ora 16- 25 de lei

– 25 lei COPIII sub 14 ani

Sâmbătă- duminică:

– 45 lei ADULȚI; după ora 16- 30 de lei

– 30 lei COPIII sub 14 ani

Ștrand Baia de Arieș

Ștrandul Baia de Arieș este cel mai modern complex de piscine din Apuseni, fiind vizitat anual inclusiv de turiști din alte județe.

Ștrandul are o capacitate de 300 de persoane și este situat pe strada Stadionului, nr.20 în Baia de Arieș.

Program

Luni- duminică: 10.00- 20.00

Tarife

– 20 lei ADULȚI

– 15 lei COPII (3- 18 ANI)

– 15 lei PENSIONARI

Șezlongul se poate achiziționar la prețul de 5 lei.

