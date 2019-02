ȘTIREA TA: Părinții copiilor de la o grădiniță din Alba Iulia nemulțumiți că nu au fost anunțați că unul dintre copii a fost diagnosticat cu gripă

Părinții copiilor de la o grădiniță din Alba Iulia sunt nemulțumiți că nu au fost anunțați de conducerea unității că unul dintre copii a fost diagnosticat cu gripă. Majoritatea celor care au aflat despre copilul bolnav, miercuri, din discuții purtate între părinți la telefon și pe un grup de pe rețeaua de socializare, s-au întors la grădiniță și și-au luat copilul acasă.

Părinții unor copii care frecventează Grădinița ”Scufița Roșie”, din Alba Iulia, au intrat în panică, miercuri dimineața, după ce au aflat că un băiețel din grupă a fost diagnosticat, în urmă cu două zile, cu gripă, însă ei nu au fost anunțați. Ei au spus că, din această cauză au riscat, fără să știe, ca și copiii lor să se îmbolnăvească și s-au întors la grădiniță, să-i ia acasă. Astfel, dintr-o grupă de 26 de copii, la orele prânzului mai erau doar 13 în unitatea de învățământ.

Direcția de Sănătate Publică Alba a confirmat, pentru ziarulunirea.ro, existența unui caz de gripă la un copil înscris la grădinița respectivă. Diagnosticul a fost pus în urma analizelor făcute la un laborator medical din oraș, copilul prezintă o formă ușoară a bolii și nu a necesitat internarea în spital.

Contactată telefonic, Maria Seicean, directorul Grădiniței ”Scufița Roșie”, din Alba Iulia, a explicat că părinții copilului nu au anunțat unitatea de învățământ, după ce i s-a pus respectivul diagnostic și că a aflat despre boala lui doar marți, în jurul prânzului, în momentul în care s-a primit o înștiințare de la DSP Alba.

”Noi, conform protocolului, nici nu ar trebui să-i anunțăm pe ceilalți părinți că avem un caz de gripă confirmat în grădiniță. Noi nu am fost anunțați de către părinții acelui copil despre situația lui. Ieri (n.r. marți) am fost informați de către medicul de Medicină Școlară, care la rândul său a fost anunțat de către cei de la DSP Alba, că un copil care frecventează grădinița noastră a fost diagnosticat cu gripă. Copilul a fost prezent vineri la grădiniță iar la controlul medical de dimineață nu a prezentat niciun semn de boală. Din câte am înțeles, în weekend a început să se simtă rău și luni l-au dus părinții la medic. În momentul în care am fost anunțați am început procedura obișnuită, respectiv efectuarea dezinfecției, transmiterea contacților de grupă medicului de Medicină Școlară, triajul epidemiologic care se face zilnic și vreau să vă spun că în grădiniță nu intră copii bolnavi, cei care prezintă semne de boală primesc recomandarea de a se prezenta la medicul de familie iar când se întorc în grădiniță trebuie să aibă aviz epidemiologic de la acest medic. Noi ne-am interesat, copilul despre care vorbim nu este un caz grav, după diagnosticare nu a mai fost adus la grădiniță, a rămas acasă pentru tratament”, a spus Mariana Seicean.

Directorul grădiniței a subliniat faptul că, oricum, încă de la începutul sezonului rece se face zilnic, dimineața, triajul medical al copiilor, tocmai pentru a se exclude riscul unor îmbolnăviri, însă părinții sunt de părere că, la apariția unui caz de gripă trebuie să fie înștiințați în momentul în care ajung cu copiii la grădiniță, astfel încât să poată decide dacă îi lasă la unitatea școlară sau mai bine îi duc înapoi, acasă, pentru a-i apăra de o eventuală contaminare.

FOTO: arhivă