Ștefan Pascu Popa, nota 10 la matematică la Evaluarea Națională 2024, după soluționarea contestațiilor: ”Am fost sigur că am făcut o lucrare de nota maximă”

Pascu Popa Ștefan Eliazar este unul din cei doi elevi din Alba care a obținut nota 10 la matematică la Evaluarea Națională 2024, după soluționarea contestațiilor.

Tânărul a absolvit clasa a VIII-a la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Alba Iulia. Nota inițială obținută la Ștefan la proba matematică de la Evaluarea Națională a fost 9,55, iar la limba română 9.30.

Fiind sigur pe pregătirea sa, Ștefan a făcut contestație la matematică și a obținut încă 0,45 puncte și automat nota maximă – 10.

”A fost un examen de nivel mediu, care necesita multă atenție, iar pregătirea a fost constantă, pe tot parcursul gimnaziului”, spune Ștefan.

”Rezultatul evaluării naționale la limba și literatura română a fost corect, cel estimat, iar la matematică a fost cu mult sub așteptări ele mele, cu siguranță că am făcut de 10. Am depus contestație la matematică, iar rezultatul a fost cel pe care îl așteptam”, a declarat tânărul pentru ziarulunirea.ro.

”Atât olimpiadele și concursurile școlare, cât și profesorii coordonatori m-au ajutat să am încredere în mine și să ajung la rezultatele dorite. Sunt atras de profilul real al Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan”, amai adăugat absolventul.

