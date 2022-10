Start cu decepție! Volei Alba Blaj a ratat primul trofeu, 1-3 cu CSM Lugoj în Supercupa României!

CSM Unirea Alba Iulia a învins Metalurgistul Cugir, scor 3-1 (0-1), în derby „de Alba” pe „Cetate”, după o remontada de senzație în actul secund. O revenire fabuloasă a elevilor lui Marcel Rusu în partea a doua, când amifitrionii au punctat de 3 ori în 10 minute, primele două din penalty-uri, faze la care cugirenii au văzut două cartonașe roșii (două duble lovituri încasate în 3 minute!) .



După această victorie de senzație, „alb-negrii” au încins o horă în fața galeriei din tribuna a doua. În schimb, cugirenii au incriminat arbitrajul, cu preponderență faza din minutul 63 (când conduceau cu 1-0), când Benkirat a văzut doar galben deși l-a atacat violent pe Tîrla, momentul cheie al disputei. Lucian Itu nu a dorit să ofere vreo declarație la final, mărginindu-se să afirme: „Să-l întrebați pe central de ce nu a dat roșu la respectiva fază, petrecută lângă mine! Am 4 jucători cu contuzii după acest meci!„

*Marcel Rusu: „Este confortabil, cu 3 victorii la rând”

„Un meci bun făcut de echipa noastră. În majoritatea timpului am condus ostilitățile, deși eram în dezavantaj la pauză. În actul secund, pe fondul creșterii nivelului, au ieșit și schimbările, am reușit să întoarcem rezultatul. Este confortabil să reușim 3 victorii consecutive, ne-am deblocat psihic după primul succes. Am făcut 3 înlocuiri la pauză pentru că unii dintre jucători nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor mele. Este important să am câștigat după 5 ani împotriva Cugirului. Sunt mulțumit și de joc și de rezultat. Nu comentez arbitrajul”, a precizat Marcel Rusu.

Unirea Alba Iulia s-a dezlănțuit în finalul întâlnirii, profitând de faptul că oponenții au primit două duble lovituri în 3 minute (penalty și eliminare). Amfitrionii au bifat a 3-a victorie conescutivă, un parcurs de vis și au rupt o tradiție nefavorabilă contra Metalurgistului: un singur meci câștigat, în 2017 din 9 și 4 eșecuri la rând. De asemenea, s-a încheiat și hegemonia Cugirului în Alba, ce aduna 4 ani și jumătate (aprilie 2018) și 18 dueluri fără a pierde împotriva conjudețenelor.

*0-1, MIN. 45: UDREA deviază cu capul, cu boltă, pe spate, un balon centrat de P. Păcurar

*1-1, MIN. 73: C. CRISTEA, din penalty, șut în stânga, bară-gol, după un henț Boldea (ce a fost eliminat, al doilea galben), la un duel aerian cu Benkirat

*2-1, MIN. 75: penalty FETIȚA, șut în dreapta, după ce Vitinha „(„roșu” direct) l-a lovit pe Sebaș, ce urmărea un balon centrat de Agbomoniyi în fața porții

*3-1, MIN. 82: AGBOMONIYI, cap în dreapta la un corner Fetița

Fetița (52) – șut modest din 10 metri, din alunecare. Agbomoniyi (62) nu ajunge în 6 metri la o centrarea din stânga. Dublă ocazie Indrei (65) – paradă Csapo și apoi respinge Vitinha de pe linia porții. Fetița (87) și (89) – alte două bune situații

În jur de 400 de spectatori pe „Cetate”, o asistență destul de redusă. Joc modest în prima repriză, combatantele preferând să se închidă și să nu riște. Cugirul a deschis scorul la o fază fixă, iar la reluare au fost trei înlocuiri în tabăra gazdelor

Selagea (8) – lovitură liberă de la 25 de metri, prinsă de Iovicin. Indrei (10) – incursiune pe stânga încheiată cu un șut în brațele lui Csapo. Udrea (38) – reluare cu capul alături din 6 metri

Interesante distribuții de start, cu Călin Cristea revenind în primul unsprezece albaiulian și preluând banderola de căpitan. Metalurgistul mizează în formula de început pe toți cei 5 ex-uniriști, inclusiv Selagea, ce nu a evuluat în ultimele runde! Lucian Itu nu are un atacant clasic în componența echipei. De remarcat faptul că antrenor cu portarii la Cugir este… ex-uniristul Cătălin Suciu (portar la Viitorul Vama Seacă).

*5 ex-uniriști, titulari la Cugir

Sunt două grupări care traversează o perioadă bună, cu două victorii consecutive, și fără eșec în această toamnă împotriva conjudețenelor. În plus, nu sunt probleme de efectiv, cu excepția uniristului Banienschi (nerecuperat în totalitate). “Roș-albaștrii” nu au mai pierdut de 4 ani și jumătate contra echipelor din Alba (aprilie 2018), iar cu “alb-negrii” au un singur insucces din cele 9 dispute din 5 ultimii ani, în septembrie 2017, și 4 partide adjudecate la rând. Și, pentru cine se va potrivi proverbul italian: “Non c’è due senza tre”?

Echipe de start:

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, Benkirat (80, R. Ivan), E. Codrea – An. Moldovan (46, Sebaș), C. Cristea/ cpt, Mâlnă, Indrei (80, Epure) – Circov (46, Fetița) – Cîrloanță (46, Agbomoniyi); rezerve N. Itu, Harangozo, Oneț, Bakcsi. Antrenor Marcel Rusu.

Metalurgistul: Csapo – Haj, Dohotariu (74, Vlădia), I. Grozav (89, S. Itu), Vitinha – Șaucă/ cpt, Boldea, P. Păcurar, Tirla (66, Căt. Pop) – Selagea (66, M. Domșa), Udrea; rezerve Jisa, L. Itu, N. Lazăr, M. Neagu, Bura. Antrenor Lucian Itu.

Arbitri Cl. Filip (Craiova), T. Kopriva Biro (Carei), Cr. Buzzi (Oțelul Roșu) Observatori I. Szekely (Cluj-Napoca), Cr. Gîț (Deva)

Aversismente: Dehelean (42), Benkirat (63)/ Haj (33), Tirla (57), Boldea (60, 71), Dohotariu (61), Vlădia (87), Udrea (90) *Cartonașe roșii: Boldea (72), Vitinha (75)