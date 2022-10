Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli ale bazei de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș. Proiectul, pe masa consilierilor județeni

Zonă de agreement pe malul râului Mureş, la Șibot: Primăria a solicitat acordul de mediu

Primăria comunei Sibot propune implementarea proiectului privind amenajarea unei zona de agreement pe malul râului Mureş prin montarea unui ponton plutitor cu flotoare din plastic şi amenajarea spaţiului aferent cu rampă de acces, pod de alunecare, parcări şi alei pietonale. Valoarea investiției va fi de aproximativ 225.365,58 lei.

Realizarea acestei investiţii presupune montarea următoarelor componente principale:

– un pod cu alunecare mobil cu un capat reglabilprevazut cu placute metalice de alunecare si un capat prevazut cu balamale. Structura podului este din otel si finisajul din deck de lemn impregnat sub presiune. Se va monta balustrada metalica

– ponton plutitor cu flotoare din plastic. Ancorarea se va face cu piloti fixi montati pe fundaţii de beton în malul râului Mures.

Pontonul plutitor este alcatuit astfel:

Flotorii : sunt construiti din polietilena ; nucleul este umplut cu tuburi de polistiren extrudat; au forma tubulara sau rectangulara; materialul (polietilena) utilizat in constructia flotoarelor este cea mai buna solutie pentru o durata indelungata de viata, deoarece nu necesita intretinere ;urechile de legatura sunt sudate pe invelisul exterior al flotoarelor, materialul din care sunt confectionate fiind din polietilena ;

Structura de legatura din otel (dimensiunile sunt stabilite in functie de suprafata pontonului si greutatea de incarcare) ;

3. Puntarea : puntarea se realizeaza cu finisaj din deck lemn impregnat sub presiune. Se va monta balustrada metalica

Aleile pietonale vor fi cu pavaj dale din beton in suprafata de 180,00 mp, parcarile vor fi pietruite in suprafata de 200,00 mp, alee acces pietruita in suprafata de 700,00 mp ; Rampa de acces la apa a ambarcatiunilor in suprafata de 45,00 mp este din beton armat.