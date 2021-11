Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia cumpără materiale sanitare: Licitația, lansată în SEAP

10

Set sonde aspiratie YANKAUER, CH 24, diametru exterior 8 mm, diametru interior 6 mm, pentru aspirarea secretiilor in timpul interventiilor chirurgicale.Setul contine tubul de lungime 360 cm si canula de aspiratie Yankauer – canula este indoita, are un orifiu de ventilatie si palnie in capat, ambalat steril

500

12000